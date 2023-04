Bývalý programový riaditeľ ARD zrejme šíril nacistickú propagandu

Berlín 29. apríla (TASR) - Niekdajší programový riaditeľ nemeckej verejnoprávnej stanice ARD Hans Abich pravdepodobne zohral oveľa väčšiu úlohu pri formovaní nacistickej propagandy, ako to počas svojho života pripúšťal, vyplýva zo štúdie, ktorá bola zverejnená v sobotu. Informovala o tom agentúra DPA.



"V protiklade s vlastným naratívom pracoval Hans Abich (1918-2003) "pre ministerstvo (nacistickej) propagandy a časopisy študentského zboru, ktoré v tej dobe šírili ideológiu," uviedla stanica po preskúmaní Abichovej kariéry.



Ako však dodala, "nie je možné dokázať, či on sám tejto ideológii podliehal". ARD však podotkla, že Abich poskytol nepravdivé vyhlásenia v súvislosti so svojimi aktivitami počas nacistickej éry.



Podľa zistení štúdie Abich vo svojich dvadsiatich rokoch ešte nepostúpil vysoko v štruktúrach Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP), ktorá vládla Nemecku v rokoch 1933-1945. Napriek tomu však bol "súčasťou piliera nacistického režimu, ktorý presadzoval fašistickú ideológiu".



Abich bol generálnym riaditeľom rozhlasovej stanice Radio Bremen v rokoch 1968-73, následne programovým riaditeľom ARD do roku 1978.



Vyšetrovanie týkajúce sa jeho osoby podnietil článok v časopise Die Zeit z roku 2021, ktorý v súvislosti s tvrdeniami o jeho kariére vyvolal pochybnosti.



"Väčšinou tajil svoju úlohu nacistického publicistu a čiastočne klamal o svojom členstve v NSDAP," povedal Thomas Birkner zo salzburskej univerzity, ktorej tím viedol výskum pre ARD.



ARD je spoločná organizácia regionálnych verejnoprávnych vysielateľov, ktorá bola založená v roku 1950, aby zastupovala nové decentralizované povojnové vysielacie služby západného Nemecka, pripomína agentúra DPA.