Bývalý rakúsky kancelár Nehammer odchádza z vrcholovej politiky

Viedeň 11. januára (TASR) - Karl Nehammer, ktorý pred týždňom odstúpil z funkcie rakúskeho kancelára po tom, ako stroskotali pokusy o vytvorenie koaličnej vlády bez krajnej pravice, odchádza z celoštátnej politiky a vzdáva sa poslaneckého mandátu. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy tlačovej agentúry DPA.



Nehammer (52) oficiálne oznámi, že odíde z Národnej rady - dolnej komory parlamentu - do otvorenia nasledujúcej schôdze 22. januára, uviedla pre rakúske štátne médiá hovorkyňa úradu spolkového kancelára vo Viedni.



Nehammer sa stal rakúskym kancelárom v decembri 2021. Jeho politické ambície zmarili vlani septembrové parlamentné voľby, v ktorých jeho konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) skončila druhá za krajne pravicovou a euroskeptickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).



Mesiace rokovaní o vytvorení koalície so stredoľavicovými stranami nakoniec začiatkom januára stroskotali. To viedlo k Nehammerovej rezignácii, pričom líder FPÖ Herbert Kickl dostal šancu pokúsiť sa zostaviť novú vládu.



Zatiaľ čo Nehammer odmietol, aby ÖVP vládla s FPÖ, nový predseda ÖVP Christian Stocker povedal, že je ochotný viesť koaličné rozhovory s Kicklom.



Minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg v súčasnosti vykonáva funkciu dočasného spolkového kancelára. Nehammerov posledný deň vo funkcii bol v piatok.



Oznámenie o začatí koaličných rokovaní prišlo v čase, keď sa na námestí Ballhausplatz v rakúskej metropole Viedeň zišlo niekoľko tisíc ľudí na proteste proti vládnej účasti FPÖ, označovanej za populistickú a krajne pravicovú.



Protest zvolali mimovládne organizácie ako Volkshilfe, Greenpeace a SOS Mitmensch. Stovky ľudí demonštrovali aj v Grazi, Innsbrucku a ďalších rakúskych mestách.



FPÖ vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovaná ÖVP s vyše 26 percentami a sociálnymi demokratmi s vyše 20 percentami.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen však zostavením novej vlády poveril vtedajšieho predsedu ľudovcov Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať.



Koaličné rozhovory medzi ÖVP, sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálnou stranou NEOS, ako aj následne medzi ÖVP a SPÖ však koncom minulého týždňa zlyhali.



Ľudovci už so slobodnými vládli v rokoch 2017-2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza (ÖVP). Koalícia sa rozpadla po prepuknutí škandálu "Ibizagate".