Bývalý rakúsky miliardár sa v prípade údajného podvodu cíti nevinný
Autor TASR
Viedeň 14. októbra (TASR) - Bývalý rakúsky realitný magnát Rene Benko sa v utorok na súde vyhlásil za nevinného. Ide o prípad údajného podvodu, čo je prvé obvinenie v rozsiahlom vyšetrovaní platobnej neschopnosti jeho bývalého realitného impéria. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Podľa rakúskych médií sa na prísne strážený súd v Innsbrucku dostavil z väzby v čiernom obleku, ale bez pút. Pojednávanie sa skončilo približne po dvoch hodinách a Benko v ňom označil „obvinenia“ prokuratúry „za vrchol cynizmu“. Odmietol odpovedať na akékoľvek otázky.
Hovorkyňa súdu uviedla, že proces by mal pokračovať v stredu ráno a v ten istý deň by mal súd vyniesť rozsudok. Benko (48) je vo väzbe od januárového zatknutia vo svojej vile v Innsbrucku a hrozí mu až desaťročné väzenie.
V tomto prípade je obvinený zo zatajovania majetku vo výške približne 660.000 eur na úkor pohľadávok veriteľov počas platobnej neschopnosti. Koncom roka 2023 údajne daroval svojej matke 300.000 eur a zaplatil zálohu približne 360.000 eur na nájomné a prevádzkové náklady svojej vily, čo prokuratúra považovala za „ekonomicky neopodstatnené“.
V septembri bol obvinený z ďalšieho podvodu súvisiaceho s platobnou neschopnosťou. Prokurátori ho obvinili spolu so spoluobžalovaným z ukrývania hotovosti, 11 luxusných hodiniek, remienkov na hodinky a manžetových gombíkov v celkovej hodnote 370. 000 eur v trezore príbuzných.
Benko ako kedysi jeden z najbohatších mužov Rakúska založil v roku 2000 spoločnosť Signa Holding. Skupina sa v roku 2023 rozpadla v najväčšom insolvenčnom konaní v histórii krajiny. Súčasťou jej rozsiahleho portfólia bol aj newyorský Chrysler Building a niekoľko prestížnych reťazcov obchodných domov v Európe. Jej dlhy dosiahli 2,4 miliardy eur. Pred bankrotom si Benko udržiaval rozsiahlu sieť kontaktov vo vysokej rakúskej politike.
V súvislosti s platobnou neschopnosťou je vyšetrovaných viac ako desiatka ďalších podozrivých a škody sa podľa prokuratúry odhadujú na približne 300 miliónov eur.
Taliansko v decembri 2024 na Benka vydalo zatykač pre údajnú účasť v zločineckej organizácii. Rakúsky súd rozhodol, že nebude do Talianska vydaný, pretože prípad sa môže prejednávať v Rakúsku.
