Bývalý riaditeľ FBI čelí obvineniam z dvoch trestných činov
Comey je dlhodobým kritikom Trumpa.
Washington 26. septembra (TASR) - Bývalý riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey bol vo štvrtok obvinený z dvoch trestných činov - z falošných výpovedí a marenia spravodlivosti. Obvinenia súvisia s vyšetrovaním, ktoré viedol s cieľom zistiť, či Rusko zasiahlo do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a či vtedajší víťaz - súčasný prezident Donald Trump - spolupracoval s Rusmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Comey je dlhodobým kritikom Trumpa, ktorý pred niekoľkými dňami verejne vyzval americkú ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú, aby proti bývalému riaditeľovi FBI a ďalším osobám, ktorých označil za nepriateľov, podnikla kroky.
„Nikto nie je mimo zákon,“ uviedla Bondiová vo vyhlásení, keď ministerstvo spravodlivosti oznámilo obvinenie Comeyho zo spáchania „závažných trestných činov“.
Americký prezident vo štvrtok Comeyho obvinenia privítal a dodal, že je „jedným z najhorších ľudí, akým táto krajina kedy čelila“.
Bývalý riaditeľ FBI vo štvrtok trval na svojej nevine. „Moja rodina a ja už roky vieme, že postaviť sa proti Donaldovi Trumpovi má svoju cenu, ale nevieme si predstaviť žiť inak,“ povedal vo videu zverejnenom na Instagrame. „Nebojím sa a dúfam, že ani vy,“ dodal.
V prípade usvedčenia hrozí Comeymu podľa federálnej prokurátorky Lindsey Halliganovej až päť rokov väzenia.
„Príliš dlho predchádzajúce skorumpované vedenie a ich podporovatelia zneužívalo federálne orgány na presadzovanie práva,“ povedal súčasný riaditeľ FBI Kash Patel. „Nikde nebola táto politizácia vymáhania práva tak do očí bijúca ako počas podvodu s názvom Russiagate, hanebnej kapitoly histórie, ktorú naďalej vyšetrujeme a odhaľujeme,“ dodal s odvolaním sa na kauzu ohľadom vplyvu Ruska na výsledky volieb z roku 2016.
