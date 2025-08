Bývalý rumunský prezident Ion Iliescu zomrel vo veku 95 rokov

Bukurešť 5. augusta (TASR) — Vo veku 95 rokov zomrel v utorok bývalý rumunský prezident Ion Iliescu, ktorý bol hlavou štátu v chaotickom období prechodu od komunizmu k demokracii. Oznámila to rumunská vláda a vyjadrila sústrasť Iliescuovej rodine a jeho blízkym. Podrobnosti o štátnom pohrebe budú oznámené v najbližších dňoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V júni tohto roka Illiescu podstúpil v Bukurešti operáciu v súvislosti s rakovinou pľúc. Zomrel počas následnej liečby na viacnásobné zlyhanie orgánov.



V ére komunizmu bol Iliescu niekoľkokrát poslancom parlamentu (1957 – 1985) a v rokoch 1965 - 1984 členom Ústredného výboru Komunistickej strany Rumunska. V rokoch 1967 - 1971 bol ministrom mládeže a v rokoch 1979 - 1980 členom Štátnej rady, najvyššieho orgánu štátnej moci.



V 70. rokoch upadol do nemilosti a komunistický diktátor Nicolae Ceaušescu ho postupne odstavil na vedľajšiu koľaj. K moci sa dostal počas protikomunistického povstania v decembri 1989. Postavil sa do čela Frontu národnej spásy (FSN), ktorý bol v prvých týždňoch po páde komunistického režimu riadiacim orgánom Rumunska a neskôr sa zmenil na politickú stranu.



V máji 1990 sa stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom Rumunska a v roku 1992 bol znovuzvolený na štvorročné funkčné obdobie. Vo voľbách v roku 1996 neuspel, no o štyri roky neskôr sa do prezidentského paláca vrátil.



Počas Iliescovho tretieho a zároveň posledného funkčného obdobia Rumunsko v roku 2004 vstúpilo do NATO a podpísalo zmluvu o pristúpení k Európskej únii, ktorej členom sa stalo 1. januára 2007.



Počas uplynulých dvoch desaťročí čelil Iliescu obvineniam zo spáchania zločinov proti ľudskosti v súvislosti s násilnosťami počas revolúcie. Na verejnosti sa naposledy objavil v roku 2017, keď bol obvinený z údajnej účasti na zabití 862 ľudí v čase, keď viedol FSN, ako aj zo šírenia dezinformácií.



Bol tiež obvinený, že povolal baníkov z údolia rieky Jiu na potlačenie študentských protestov po jeho zvolení v roku 1990, pri ktorých prišlo o život šesť ľudí.



Iliescu, ktorý poprel akékoľvek pochybenie, sa však ani v jednom prípade nepostavil pred súd.