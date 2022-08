Bývalý ruský vicepremiér Dvorkovič bude viesť FIDE aj v ďalšom období

Čennaí 7. augusta (TASR) - Medzinárodná šachová federácia (FIDE) zvolila opätovne za svojho prezidenta Rusa Arkadija Dvorkoviča. Na kongrese v indickom Čennaí dostal 157 zo 179 hlasov. Jeho protikandidát Andrij Baryšpolec z Ukrajiny iba 16.



Voľba si vyslúžila zvýšenú mediálnu pozornosť pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Päťdesiatročný Dvorkovič bol v rokoch 2012-2018 podpredsedom vlády Ruskej federácie. Neskôr pôsobil ako predseda organizačného výboru futbalových MS 2018 v Rusku a následne ho zvolili za prezidenta FIDE. "Vy Arkadij ste zodpovedný za to, čo sa deje na Ukrajine. Pomohli ste vybudovať ruskú vojenskú mašinériu. Ako to môžeme my, ako šachový svet akceptovať," vyhlásil Baryšpolec.



Agentúra AFP pripomína, že Dvorkovič sa k vojne na Ukrajine vyjadril v marci s poľutovaním. "Vojna neničí iba cenné životy, ale aj nádeje a túžby. Ukončuje vzťahy a priateľstvá," povedal v rozhovore pre americké periodikum Mother Jones.



Opätovné zvolenie Rusa do funkcie na kongrese obhajoval jeho zástupca a bývalý majster sveta Višvanáthan Ánand. "Prezident svojími rozhodnutiami v úrade zreteľne deklaroval, že koná nezávisle od záujmov Kremľa. Získal pre federáciu mnohých sponzorov, ktorí nepochádzajú z Ruska. Mimo jeho rodnej krajiny sa konali aj všetky významné podujatia, vrátane majstrovstiev sveta," povedal indický veľmajster.