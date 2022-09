Bývalý šéf bezpečnosti Twitteru vypovedal o slabej ochrane údajov

Washington 14. septembra (TASR) - Bývalý šéf bezpečnosti spoločnosti Twitter Peiter Zatko uviedol, že táto sociálna sieť má slabú ochranu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vystavuje súkromie svojich používateľov nebezpečenstvu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Vyjadrenie zaznelo počas utorkového vypočúvania Peitera Zatka v justičnom výbore Senátu amerického Kongresu.



"Som tu, pretože vedenie Twitteru zavádza verejnosť, zákonodarcov, regulačné úrady a dokonca aj vlastnú správnu radu," povedal americkým senátorom Zatko, ktorý je renomovaným expertom na kybernetickú bezpečnosť.



Vedenie spoločnosti Twitter podľa neho nemá informácie o umiestnení a pôvode ňou spravovaných dát a nedokáže ich preto chrániť pred nežiaducimi aktivitami "tínedžerov, zlodejov a špiónov".



Vedenie Twitteru podľa jeho slov nebralo do úvahy ani rady svojich vlastných expertov, čiastočne aj pre to, že uprednostňovalo zisk pred bezpečnosťou.



Zatko bol šéfom bezpečnosti Twitteru od roku 2020 do januára tohto roka, keď ho prepustili. V júli podnikol právne kroky na pôde amerického Kongresu, ministerstva spravodlivosti USA a ďalších úradov s cieľom nahlásiť nezákonnú činnosť súvisiacu s fungovaním Twitteru.