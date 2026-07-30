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Bývalý šéf českej armády ohlásil kandidatúru do Senátu
Prvé kolo volieb do tretiny Senátu sa v Česku uskutoční spolu s komunálnymi voľbami 9. a 10. októbra.
Autor TASR
Praha 30. júla (TASR) - Bývalý náčelník Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Karel Řehka bude kandidovať v jesenných voľbách do Senátu. Politicky ho podporilo hnutie STAN, ktoré vo štvrtok schválilo jeho kandidatúru v obvode Plzeň-mesto. Predseda hnutia Vít Rakušan považuje Řehku za cennú posilu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Generál Řehka je človek pevných zásad a jeho skúsenosti a erudíciu považujem v súčasnej dobe za unikátne a nesmierne cenné,“ povedal Rakušan. V hornej komore českého parlamentu chce bývalý náčelník Generálneho štábu AČR v prípade zvolenia podľa hnutia nadviazať na doterajšie profesijné pôsobenie a venovať sa problematike obrany a bezpečnosti.
„Po viac než 30 rokoch služby v Armáde ČR odkladám uniformu. Tým ale moja služba pre túto krajinu nekončí, len bude mať inú podobu. Rozhodol som sa kandidovať do Senátu v obvode Plzeň-mesto,“ povedal Řehka vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach.
Dodal, že podporu hnutia STAN si váži, ale svoje názory a zodpovednosť neodovzdáva žiadnej strane. „V armáde som sa naučil rozhodovať sa pod tlakom, niesť zodpovednosť a hľadať riešenia aj vo chvíli, keď jednoduchá cesta neexistuje. Tieto skúsenosti chcem teraz ponúknuť ľuďom v Plzni aj celej ČR,“ podotkol bývalý náčelník Generálneho štábu, ktorý vo funkcii skončil 30. júna.
Prvé kolo volieb do tretiny Senátu sa v Česku uskutoční spolu s komunálnymi voľbami 9. a 10. októbra. Prípadné druhé kolo sa bude konať o týždeň neskôr.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Generál Řehka je človek pevných zásad a jeho skúsenosti a erudíciu považujem v súčasnej dobe za unikátne a nesmierne cenné,“ povedal Rakušan. V hornej komore českého parlamentu chce bývalý náčelník Generálneho štábu AČR v prípade zvolenia podľa hnutia nadviazať na doterajšie profesijné pôsobenie a venovať sa problematike obrany a bezpečnosti.
„Po viac než 30 rokoch služby v Armáde ČR odkladám uniformu. Tým ale moja služba pre túto krajinu nekončí, len bude mať inú podobu. Rozhodol som sa kandidovať do Senátu v obvode Plzeň-mesto,“ povedal Řehka vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach.
Dodal, že podporu hnutia STAN si váži, ale svoje názory a zodpovednosť neodovzdáva žiadnej strane. „V armáde som sa naučil rozhodovať sa pod tlakom, niesť zodpovednosť a hľadať riešenia aj vo chvíli, keď jednoduchá cesta neexistuje. Tieto skúsenosti chcem teraz ponúknuť ľuďom v Plzni aj celej ČR,“ podotkol bývalý náčelník Generálneho štábu, ktorý vo funkcii skončil 30. júna.
Prvé kolo volieb do tretiny Senátu sa v Česku uskutoční spolu s komunálnymi voľbami 9. a 10. októbra. Prípadné druhé kolo sa bude konať o týždeň neskôr.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)