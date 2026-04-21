Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Bývalý šéf Európskej rady obvinil von der Leyenovú z uzurpovania moci

Na snímke Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 21. apríla (TASR) - Bývalý predseda Európskej rady Charles Michel v rozhovore pre denník The Brussels Times zverejnenom v pondelok ostro kritizoval predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a samotnú EK obvinil z uzurpovania moci, informuje TASR.

Michel funkciu šéfa Európskej rady zastával do roku 2024. V najnovšom rozhovore hovoril aj o svojom nevraživom vzťahu s von der Leyenovou. Vrátil sa tiež ku škandálu „Sofagate“ z roku 2021 v Turecku.

Von der Leyenová a Michel sa vtedy zúčastnili na pracovnej misii v Ankare, počas ktorej sa stretli s tamojším prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Šéfka EK vtedy nemala rovnako dôstojné kreslo pri rokovaniach ako Michel, čo spôsobilo nezhody medzi oboma lídrami.

Protokol bol dokonale dodržaný,“ zhodnotil Michel s tým, že chápe vizuálny dopad incidentu. Zároveň obvinil Európsku komisiu, že ho zneužila na posilnenie svojho postavenia. EK podľa jeho slov niektorých eurokomisárov posúva na druhú koľaj a von der Leyenovú obvinil z „autoritárskeho vládnutia“.

Dnes sa Komisia snaží prevziať kontrolu. To nie je v súlade so zmluvou,“ uviedol. Michel tiež označil reakciu Európskej únie na kroky Spojených štátov za slabé.
