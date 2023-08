Bývalý šéf FBI v New Yorku sa priznal k pomoci ruskému oligarchovi

New York 16. augusta (TASR) - Bývalý šéf newyorského oddelenia amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Charles McGonigal sa v utorok priznal, že po odchode do výslužby ruskému oligarchovi zasiahnutému sankciami Olegovi Deripaskovi pomáhal zisťovať informácie o jeho protivníkoch. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



McGonigal odišiel do penzie v roku 2018. Počas svoje kariéry v FBI sa venoval kontrašpionáži v spojitosti s Ruskom a vyšetrovaniu ruských oligarchov. V januári tohto roka bol zatknutý a v New Yorku i Washingtone boli voči nemu zvlášť vznesené obvinenia. McGonigal sa podľa FBI usiloval dosiahnuť zrušiť sankcie zavedené proti Deripaskovi Spojenými štátmi v roku 2018 a tiež zisťoval informácie o protivníkoch tohto podnikateľa výmenou za peniaze.



Tento bývalý špeciálny agent sudkyňu v newyorskom obvode Manhattan požiadal o možnosť priznať sa k svojim trestným činom z obdobia jarných mesiacov až novembra 2021, za ktoré podľa svojich slov pociťuje hlbokú ľútosť. "Približne tri roky po svojom odchode z FBI do výslužby, keď som žil v Manhattane, som súhlasil so získavaním prístupných hanlivých informácii v prospech Derispasku o ďalšom ruskom oligarchovi Vladimirovi Potaninovi," povedal. Dodal, že dostal 17.500 dolárov, ktoré boli prepraté cez dve spoločnosti. Tie neboli registrované pod jeho menom s cieľom sťažiť určenie zdroja platieb.



Potanin bol Deripaskov konkurent v oblasti obchodu a získané informácie mali byť požité na dosiahnutie zavedenia sankcií aj voči tomuto podnikateľovi, píše NYT.



"Prijímam plnú zodpovednosť, pretože som svojimi činmi nemal nikdy v úmysle uškodiť Spojeným štátom, USA a mojej rodine a priateľom," povedal McGonigal.



Tento bývalý agent ešte čelí vo Washingtone obžalobe z utajovania kontaktov s predstaviteľom albánskej spravodajskej služby, ktorý mu údajne vyplatil 225.000 dolárov, a ďalšími zahraničnými predstaviteľmi. Vynesenie rozsudku je naplánované na 14. decembra a McGonigalovi v prípade usvedčenia hrozí trest odňatia slobody v dĺžke do päť rokov.