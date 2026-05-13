Bývalý šéf filipínskej polície žiada armádu o podporu proti zatykaču
Autor TASR
Manila 13. mája (TASR) - Bývalý šéf filipínskej polície Ronald dela Rosa, ktorý bol jednou z ústredných osobností vojny proti drogám, v stredu vyzval armádu, aby zastavila pokusy vlády o jeho zatknutie a prevoz do Holandska. V holandskom Haagu sídli Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý na neho vydal zatykač za zločiny proti ľudskosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rosa bol v roku 2025 po druhýkrát zvolený do senátu a v súčasnosti sa už tretí deň skrýva v jeho budove. Vedenie senátu zastavilo snahy vlády o doručenie zatykača ICC a zatknutie dela Rosu povolí len v prípade, že to nariadi filipínsky súd. Dela Rosa by sa mal postaviť pred súd v Haagu pre úlohu v násilnej vojne proti drogám exprezidenta krajiny Rodriga Duterteho. Duterte už bol pred súd vydaný.
„Nevyzývam na násilnú podporu. Žiadam pokojnú podporu,“ povedal novinárom a apeloval na „svojich kolegov v uniformách“ a bývalých spolužiakov z Filipínskej vojenskej akadémie, aby „zaujali postoj“. Vláda prezidenta Ferdinanda Marcosa „by ma nemala vydať cudzincom“, zdôraznil.
V stredu sa pred budovou senátu zhromaždilo asi 500 príslušníkov poriadkovej polície a približne 250 demonštrantov. Požadovali jeho zatknutie a vydanie ICC ako „strojcu“ Duterteho vojny proti drogám,
Rodrigo Duterte bol filipínskym prezidentom v rokoch 2016 až 2022 a Dela Rosa viedol políciu v rokoch 2016 až 2018. Podľa policajných údajov bolo počas protidrogovej kampane zabitých približne 6000 ľudí, ľudskoprávne organizácie odhadujú celkový počet obetí až na 30.000.
Hovorkyňa prezidenta Marcosa v utorok ozrejmila, že prezident „nebude zasahovať do rozhodnutí senátu“. Agentúra AFP pripomína, že najvyšší súd zatiaľ nerozhodol o dela Rosovej žiadosti, ktorá by zabránila manilskej vláde vydať ho ICC.
