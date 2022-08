Bývalý šéf izraelskej armády vstúpi pred voľbami do strany B. Gantza

Jeruzalem 15. augusta (TASR) — Bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády Gadi Eisenkot v nedeľu oznámil, že pred jesennými parlamentnými voľbami vstúpi do novej politickej strany, ktorú založili minister obrany Benny Gantz a minister spravodlivosti Gideon Saar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Slúžil som Štátu Izrael ako vojak a veliteľ. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty na rozmyslenie som sa rozhodol konať a nezostať bokom," povedal Eisenkot v nedeľňajšom televíznom prejave.



Nový stredopravicový subjekt dostal názov Strana národnej jednoty, v hebrejčine ha-mahane ha-mamlachti.



Ako poznamenáva AFP, v Izraeli existuje dlhodobá tradícia vstupu šéfov armády na dôchodku do politiky.



Podľa izraelských médií sa Eisenkota, ktorý stál na čele izraelskej armády v rokoch 2015 - 2019, snažilo do svojich radov získať viacero politických formácií vrátane liberálnej strany Ješ Atid premiéra Jaira Lapida.



Do Strany národnej jednoty vstúpil aj poslanec Matan Kahana z pravicovej strany Jamina bývalého premiéra Naftaliho Bennetta. Gantz a Kahana v spoločnom vyhlásení zaslanom agentúre AFP uviedli, že nová strana "vytvorí základňu pre širokú a stabilnú vládu, ktorá ukončí prebiehajúcu politickú krízu".



Voľby v Izraeli — piate za uplynulé štyri roky — boli vypísané na 1. novembra po tom, ako parlament odhlasoval 30. júna svoje rozpustenie. Predchádzal tomu rozpad vládnucej koalície zloženej z ôsmich strán. Jednou z príčin bol zákon, ktorý priznáva osadníkom na okupovanom Západnom brehu rovnaké práva ako občanom na zvyšku izraelského územia.



V júni 2021 sa zástanca tvrdej línie Bennett a liberál Lapid dohodli na vytvorení historicky prvej koaličnej vlády, ktorej členovia pochádzali zo všetkých politických táborov. Strany spájala predovšetkým túžba nahradiť vo funkcii dlhoročného premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý bol predtým pri moci dvanásť rokov. Prvé prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že výsledky novembrových volieb zrejme opäť neprinesú vyriešenie súčasnej patovej situácie.