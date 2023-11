Bývalý šéf Jeszenszky varuje pred rozpadom V4 a izoláciou Maďarska

Budapešť 6. novembra (TASR) - Smerovanie súčasnej maďarskej zahraničnej politiky by mohlo spôsobiť nielen rozpad Vyšehradskej štvorky (V4), ale aj úplnú medzinárodnú izoláciu Maďarska, varoval bývalý minister zahraničných vecí Antallovej vlády a niekdajší veľvyslanec Maďarska vo Washingtone Géza Jeszenszky v analýze uverejnenej vo víkendovej prílohe denníka Népszava. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Bývalý šéf diplomacie vyjadril presvedčenie, že výsledky nedávnych parlamentných volieb v Poľsku odstránili aj poslednú bariéru, ktorá bránila izolácii Maďarska.



"Niet pochýb o tom, že po reakcii Západu na ruskú agresiu a po letnom summite NATO v Madride... nastúpila nová éra studenej vojny," uviedol Jeszenszky, podľa ktorého niet pochýb ani o tom, kto tento proces začal.



Pôvodný cieľ ruského prezidenta Vladimira Putina premeniť Ukrajinu na ďalšie Bielorusko, teda na ruský bábkový štát, sa podľa neho sotva podarí zrealizovať; no aj tak sa mu možno podarí anektovať niektoré časti Ukrajiny, pričom získa významné surovinové zdroje týchto oblastí, domnieva sa Jeszenszky.



Vo svojej analýze si tiež položil otázku, či je v záujme Budapešti takéto čiastočné ruské víťazstvo, v dôsledku ktorého by sa susedom Maďarska mohla stať agresívna, diktátorská, vojensky silná, ale vo všetkých ostatných ohľadoch slabá ruská veľmoc.



Ako dodal, nielen poučenie z dejín, ale aj súčasné medzinárodné pomery hovoria v prospech zotrvania Maďarska v súčasnom systéme spojeneckých väzieb a v európskej integrácii.



Jeszenszky tiež poznamenal, že vojna na Ukrajine vážne otriasla priateľstvom maďarského premiéra Viktora Orbána s bývalým poľským premiérom a predsedom strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawom Kaczyňským, avšak v konflikte s Európskou úniou zostali obe krajiny na spoločnej platforme.



Po októbrových poľských voľbách ale tento stav podľa jeho slov končí. "Dá sa ešte hovoriť o idei V4, o úzkej spolupráci v rámci tohto zoskupenia a o jeho spoločných cieľoch? Skromné víťazstvo Roberta Fica v septembrových voľbách v SR sotva bude stačiť na kompenzáciu obratu v poľskej politike o 180 stupňov," dodal bývalý maďarský minister zahraničných vecí.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)