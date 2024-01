Bývalý šéf maďarskej diplomacie: Orbán je veľmi talentovaný politik

Budapešť 12. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády a líder vládnej strany Fidesz Viktor Orbán je veľmi talentovaný politik, avšak v politike robí hazardné kroky. Podľa servera hirklikk.hu to v piatkovom rozhovore konštatoval bývalý šéf maďarskej diplomacie a prvý maďarský eurokomisár Péter Balázs, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Orbán nie je vôbec hlúpy, v skutočnosti je veľmi talentovaný. Zdá sa, že tento talent využíva aj v politike, pričom v politike pôsobí skôr ako akýsi hazardný hráč," povedal Balázs, podľa ktorého premiér "hrá s veľkými stávkami, čím veľa riskuje, ale môže aj veľa vyhrať".



Orbán podľa slov Balázsa doteraz skôr prehrával. Ako príklad uviedol, že premiér si mohol myslieť, že európsky krajne pravicový tábor sa spojí a tam zohrá vedúcu úlohu. Podľa exministra zahraničných vecí sa Orbán tejto snahy stále nevzdal. Zmenu očakáva od júnových volieb do Európskeho parlamentu, ale rovnaké očakávanie mal aj pred piatimi rokmi.



Orbán má riskantné očakávanie aj od účasti Donalda Trumpa na amerických prezidentských voľbách. "Veľa vecí vidí jasne, no niekedy priveľa riskuje a má tendenciu, že keď všetci idú jedným smerom, skúsi iný smer, a to aj úplne sám," dodal Péter Balázs.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)