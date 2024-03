Bývalý šéf NATO Rasmussen kritizuje Scholza za váhavosť v čase vojny

Ženeva 5. marca (TASR) - Býval generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen kritizoval nemeckého kancelára Olafa Scholza za to, že je súvislosti s vojnou na Ukrajine príliš váhavý. Spravil tak v rozhovore pre švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung, ktorý bol zverejnený v utorok, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Potrebujeme hlavy štátov, ktoré konajú rozhodne," uviedol Rasmussen s tým, že v čase vojny sa nemožno nechať viesť verejnou mienkou.



"Potrebujeme rozhodnejšiu nemeckú vládu. Kancelár Scholz je príliš pomalý, príliš váhavý. Nepôsobí ako vodca," uviedol bývalý generálny tajomník NATO.



Scholz už nejakú dobu blokuje dodávky rakiet Taurus nemeckej výroby s dlhým dosahom pre Ukrajinu z obáv, že by mohli byť použité na zasiahnutie cieľov v Rusku, čo by viedlo k ďalšej eskalácii konfliktu, pripomína DPA.



Rasmussen to označil za jeden z dôvodov, prečo Nemecko nie je dosť uznávané za to, že je druhým najväčším finančným podporovateľom Ukrajiny po Spojených štátoch. Scholz musí byť totiž podľa neho proaktívnejší. "Nerozumiem, prečo Nemecko nedodáva (rakety) Taurus," povedal Rasmussen.



Bývalý šéf NATO sa domnieva, že Európa musí prejsť na vojnovú ekonomiku a dať Ukrajine všetky zbrane, ktoré potrebuje. "Musíme si konečne uvedomiť vážnosť situácie. (Ruský prezident Vladimir) Putin nepoľaví a už vôbec nie pred voľbami v Spojených štátoch," povedal.



Zároveň sa vyslovil za čo najskoršiu pozvánku pre Ukrajinu na vstup do NATO. "Neviem, či sa tak stane summite NATO v júli... No chcel by som oponovať argumentu, že nie možné spustiť vstupný proces, kým je Ukrajina vo vojne," vyhlásil Rasmussen, podľa ktorého je tak vysielaný Rusku nesprávny signál. Putin preto podľa jeho slov vie, že musí jednoducho predlžovať do nekonečna vojnu, aby Ukrajine zabránil vstúpiť vo Severoatlantickej aliancie.



Rasmussen zastával v minulosti funkciu dánskeho premiéra a v súčasnosti je spolupredsedom Medzinárodnej pracovnej skupiny pre bezpečnostné záležitosti a euro-atlantickú integráciu Ukrajiny. Generálnym tajomníkom NATO bol v rokoch 2009-2014.