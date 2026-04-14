Bývalý šéf NATO varuje, že bezpečnosť Británie je ohrozená
Kancelária bývalého šéfa NATO na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala, podobne ani úrad premiéra.
Autor TASR
Londýn 14. apríla (TASR) - Národná bezpečnosť Británie je v ohrození pre politickú nečinnosť a nedostatočné investovanie do obrany, povie podľa denníka Financial Times (FT) v utorok bývalý generálny tajomník NATO George Robertson na prednáške v Salisbury. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Robertson, ktorý v 90. rokoch pôsobil ako minister obrany vo vtedajšej vláde Labouristickej strany, pre Financial Times povedal, že existuje rozdiel medzi rétorikou súčasného labouristického premiéra Keira Starmera a jeho konaním v oblasti obrany. „(Starmer) nie je ochotný urobiť potrebné investície,“ vysvetlil. Počas svojej prednášky plánuje neskôr predniesť aj kritiku ministerky financií Rachel Reevesovej za to, že v rozpočtovom prejave vlani na jeseň venovala obrane „len 40 slov“ a v aktualizovanej verzii z minulého mesiaca sa o nej vôbec nezmienila, píše FT.
„Národná bezpečnosť Británie je v ohrození,“ uvádza sa v úryvku z prednášky podľa denníka a stanice BBC. „Nie sme dostatočne pripravení. Nie sme dostatočne zabezpečení. Sme pod útokom. Nie sme v bezpečí,“ doplnil denník citujúc materiál.
Kancelária bývalého šéfa NATO na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala, podobne ani úrad premiéra.
Starmer viní z nedostatočného financovania armády predošlú vládu konkurenčnej Konzervatívnej strany a sľúbil najväčší trvalý nárast výdavkov na obranu od čias studenej vojny. Cieľom je dosiahnuť investície vo výške troch percent HDP.
Vláda uviedla, že čoskoro zverejní desaťročný plán investícií do obrany zameraný na splnenie ambícií stanovených v revízii z roku 2024, na ktorej sa podieľal aj Robertson. Revízia vyzýva na prechod k dronom, digitálnemu vedeniu vojny a dátovo riadeným bojovým systémom vychádzajúcim zo skúseností získaných z vojny na Ukrajine.
Britský premiér minulý týždeň povedal, že vojna v Iráne musí byť pre Spojené kráľovstvo bodom obratu. Zaviazal sa posilniť ekonomiku a armádu, aby sa krajina mohla vyrovnať s čoraz „nestálejším a nebezpečnejším“ svetom.
Robertson bude podľa FT hovoriť aj o tom, ako sa zhoršila bezpečnostná situácia od ruskej invázie na Ukrajinu a pre napätie na Blízkom východe.
Robertson, ktorý v 90. rokoch pôsobil ako minister obrany vo vtedajšej vláde Labouristickej strany, pre Financial Times povedal, že existuje rozdiel medzi rétorikou súčasného labouristického premiéra Keira Starmera a jeho konaním v oblasti obrany. „(Starmer) nie je ochotný urobiť potrebné investície,“ vysvetlil. Počas svojej prednášky plánuje neskôr predniesť aj kritiku ministerky financií Rachel Reevesovej za to, že v rozpočtovom prejave vlani na jeseň venovala obrane „len 40 slov“ a v aktualizovanej verzii z minulého mesiaca sa o nej vôbec nezmienila, píše FT.
„Národná bezpečnosť Británie je v ohrození,“ uvádza sa v úryvku z prednášky podľa denníka a stanice BBC. „Nie sme dostatočne pripravení. Nie sme dostatočne zabezpečení. Sme pod útokom. Nie sme v bezpečí,“ doplnil denník citujúc materiál.
Kancelária bývalého šéfa NATO na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala, podobne ani úrad premiéra.
Starmer viní z nedostatočného financovania armády predošlú vládu konkurenčnej Konzervatívnej strany a sľúbil najväčší trvalý nárast výdavkov na obranu od čias studenej vojny. Cieľom je dosiahnuť investície vo výške troch percent HDP.
Vláda uviedla, že čoskoro zverejní desaťročný plán investícií do obrany zameraný na splnenie ambícií stanovených v revízii z roku 2024, na ktorej sa podieľal aj Robertson. Revízia vyzýva na prechod k dronom, digitálnemu vedeniu vojny a dátovo riadeným bojovým systémom vychádzajúcim zo skúseností získaných z vojny na Ukrajine.
Britský premiér minulý týždeň povedal, že vojna v Iráne musí byť pre Spojené kráľovstvo bodom obratu. Zaviazal sa posilniť ekonomiku a armádu, aby sa krajina mohla vyrovnať s čoraz „nestálejším a nebezpečnejším“ svetom.
Robertson bude podľa FT hovoriť aj o tom, ako sa zhoršila bezpečnostná situácia od ruskej invázie na Ukrajinu a pre napätie na Blízkom východe.