Bývalý šéf Nissanu má zákaz opustiť územie Libanonu

Bejrút 9. januára (TASR) - Súd v Bejrúte vo štvrtok zakázal bývalému predsedovi predstavenstva automobilky Nissan Carlosovi Ghosnovi opustiť Libanon. Uviedla to libanonská televízna stanica MTV. Súd súčasne požiadal japonské justičné orgány o spis týkajúci sa Ghosnovej kauzy. Jeho vydanie do Japonska nie je možné, pretože s Libanonom nemá podpísanú dohodu o vyhostení.



Ghosna zatkli v Tokiu v novembri 2018, a to pre podozrenia z výrazného podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011 - 2015 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Po zatknutí prišiel o kreslo predsedu predstavenstva Nissanu a celej aliancie Renault–Nissan–Mitsubishi i o post šéfa Renaultu.



Vo väzbe strávil spolu 130 dní, následne ho prepustili na kauciu. Súdny proces s ním sa mal v Japonsku uskutočniť na jar tohto roku. Ghosn vznesené obvinenia popiera.



V očakávaní súdneho procesu mal Ghosn zákaz opustiť Japonsko, čo sa mu však za doteraz celkom neobjasnených okolností podarilo. Podľa televízie MTV Lebanon Ghosn koncom roku 2019 ušiel z Japonska údajne schovaný v debne na hudobný nástroj.



Medzinárodná organizácia Interpol koordinujúca spoluprácu polície po celom svete vydala na Ghosnovo meno tzv. červené oznámenie, čo je žiadosť, aby polícia po celom svete dočasne zatkla osobu až do jej vydania, odovzdania alebo podobného právneho konania.



Pred súdom v Bejrúte sa vo štvrtok pojednávalo aj vo veci Ghosnovej návštevy v Izraeli z roku 2008, ktorú však ako občan Libanonu mal a má zo zákona zakázanú. Obe tieto krajiny sú totiž technicky stále vo vojnovom stave.



Ghosn sa v stredu na tlačovej konferencii v Bejrúte svojim libanonským spoluobčanom ospravedlnil za túto návštevu, pričom dodal, že do Izraela cestoval na francúzsky pas. Okrem francúzskeho a libanonského má Ghosn aj brazílske občianstvo.