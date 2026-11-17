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Bývalý šéf Nvidie Huang bude vypovedať pred výbormi Kongresu
Huang minulý štvrtok rezignoval na posty prezidenta, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva technologickej spoločnosti Nvidia.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Bývalý generálny riaditeľ americkej technologickej spoločnosti Nvidia Jensen Huang bude 1. decembra vypovedať pred výbormi amerického Kongresu. V utorok na to upozornila agentúra Reuters, informuje TASR.
Huang minulý štvrtok rezignoval na posty prezidenta, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva technologickej spoločnosti Nvidia. Ako jej spoluzakladateľ je v súčasnosti aj štvrtým najväčším vlastníkom s podielom približne 3,61 percenta.
Rezignoval po odhalení, že mal mimomanželský vzťah s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú americké úrady podozrievajú zo špionáže v prospech komunistickej Číny. Od Huanga mala údajne získať podrobnejšie informácie o amerických čipoch pre umelú inteligenciu. Huang priznal tento vzťah so ženou, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu.
Huang bude 1. decembra vypovedať pred Výborom Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci, výborom Kongresu pre dohľad nad spravodajskými službami aj pred Zvláštnym výborom pre strategickú konkurenciu medzi Spojenými štátmi a Komunistickou stranou Číny. Pred rovnakými výbormi bude o deň nato vypovedať aj výkonný viceprezident a hlavný právny poradca Nvidie Tim Tetter.
„Očakávame vysvetlenie Jensena Huanga a Tima Tetera v súvislosti s ich pôsobením pri potenciálnom ohrození našej národnej bezpečnosti,“ uviedli republikánski predsedovia výborov Brian Mast, John Moolenaar a Rick Crawford. „Americký ľud potrebuje odpovede na otázky týkajúce sa úlohy pána Huanga a spoločnosti Nvidia pri umožnení prístupu nebezpečným subjektom z Čínskej ľudovej republiky k našim najpokročilejším čipom, ako aj účasti potenciálnej čínskej agentky v tomto škandále,“ zdôraznili.
Huanga písomne na vypočutie predvolal aj predseda senátneho výboru pre bankovníctvo republikán Tim Scott a predvolal si aj amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka.
Huang minulý štvrtok rezignoval na posty prezidenta, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva technologickej spoločnosti Nvidia. Ako jej spoluzakladateľ je v súčasnosti aj štvrtým najväčším vlastníkom s podielom približne 3,61 percenta.
Rezignoval po odhalení, že mal mimomanželský vzťah s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú americké úrady podozrievajú zo špionáže v prospech komunistickej Číny. Od Huanga mala údajne získať podrobnejšie informácie o amerických čipoch pre umelú inteligenciu. Huang priznal tento vzťah so ženou, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu.
Huang bude 1. decembra vypovedať pred Výborom Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci, výborom Kongresu pre dohľad nad spravodajskými službami aj pred Zvláštnym výborom pre strategickú konkurenciu medzi Spojenými štátmi a Komunistickou stranou Číny. Pred rovnakými výbormi bude o deň nato vypovedať aj výkonný viceprezident a hlavný právny poradca Nvidie Tim Tetter.
„Očakávame vysvetlenie Jensena Huanga a Tima Tetera v súvislosti s ich pôsobením pri potenciálnom ohrození našej národnej bezpečnosti,“ uviedli republikánski predsedovia výborov Brian Mast, John Moolenaar a Rick Crawford. „Americký ľud potrebuje odpovede na otázky týkajúce sa úlohy pána Huanga a spoločnosti Nvidia pri umožnení prístupu nebezpečným subjektom z Čínskej ľudovej republiky k našim najpokročilejším čipom, ako aj účasti potenciálnej čínskej agentky v tomto škandále,“ zdôraznili.
Huanga písomne na vypočutie predvolal aj predseda senátneho výboru pre bankovníctvo republikán Tim Scott a predvolal si aj amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka.