Bývalý šéf OSN Pan Ki-mun vyzval na ukončenie násilia v Mjanmarsku

Rangún 25. apríla (TASR) - Bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyzval na dialóg a okamžité ukončenie násilia v Mjanmarsku po tom, ako sa stretol s predstaviteľmi tamojšej vojenskej junty. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Juhokórejský diplomat sa v pondelok, počas vopred neohlásenej návštevy Mjanmarska, stretol s vrchným veliteľom mjamnarskej armády a vodcom vojenskej junty, generálom Min Aun Hlainom, ako aj s ďalšími predstaviteľmi tamojšieho vojenského režimu, ktorý v tejto krajine juhovýchodnej Ázie vládne od prevratu z roku 2021.



Pan Ki-mun, šéf OSN z rokov 2007–2016, prišiel do Mjanmarska v rámci misie, na ktorú ho vyslalo zoskupenie s názvom The Elders ("Staršinovia") združujúce bývalých štátnikov a aktivistov. Túto skupinu angažujúcu sa v iniciatívach na podporu mieru a ľudských práv po celom svete založil v roku 2007 exprezident Juhoafrickej republiky Nelson Mandela.



Pan Ki-mun pôsobí ako podpredseda iniciatívy The Elders. Zoskupenie v utorok zverejnilo vyhlásenie, v ktorom bývalý šéf OSN označil svoje pondelňajšie rokovania v Mjanmarsku za "informatívne". Zároveň akcentoval potrebu implementácie mierového plánu pre Mjanmarsko, ktorý spoločne vypracovali regionálne združenie ASEAN a OSN.



"Prvé kroky (v záujme mieru) musí podniknúť" armáda, uviedol Pan Ki-mun. Do snáh o upokojenie situácie v Mjanmarsku musia byť podľa neho zapojené aj opozičné sily združené v tieňovej vláde národnej jednotky (NUG).



Vo zverejnenom vyhlásení na neuvádza, či sa Pan Ki-mun počas pobytu v Mjanmarsku usiloval aj o stretnutie so zosadenou civilnou líderkou krajiny Aun Schan Su Ťij, ktorú súdy ovládané juntou odsúdili už na 33 rokov väzenia.



Diplomatické snahy o riešenie krízy v Mjanmarsku zatiaľ zlyhávajú, keďže junta ignoruje medzinárodnú kritiku brutálnych zásahov voči odporcom režimu a odmieta s nimi rokovať s argumentom, že ide o teroristov. Aktivisti obviňujú armádu z masakrov, vypaľovania roľníckych komunít, náletov a delostreleckej paľby na tie dediny a poľnohospodárske usadlosti, v ktorých sa údajne ukrývajú povstalci. Pri nedávnom nálete na dedinu na severozápade Mjanmarska zahynulo viac než 170 ľudí.



Od prevratu z februára 2021 prebiehajú v Mjanmarsku boje medzi armádou, ktorej velí vojenská junta, a silami prodemokratického odporu. Správy o Pan Ki-munovej návšteve a o "srdečných" a "konštruktívnych" rozhovoroch s predstaviteľmi junty priniesla aj oficiálna mjanmarská tlač, jeho výzvu na zastavenie násilia a dialóg však nespomenula.