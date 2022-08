Bývalý šéf OSN Pan Ki-mun vyzval svet, aby si uctil obete v Buči

Buča 16. augusta (TASR) - Bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun v utorok vyzval svet, aby si uctil civilistov, ktorí prišli o život pri pokuse ruských pozemných síl napadnúť ukrajinské hlavné mesto a nakoniec sa z oblasti okolo Kyjeva stiahli.



Bývalý juhokórejský diplomat Pan, ktorý pôsobil ako šéf OSN v rokoch 2007-2016, navštívil ukrajinské mesto Buča, kde koncom marca po stiahnutí ruských jednotiek našli stovky mŕtvych civilistov, informuje agentúra AP.



"Je ťažké vyjadriť svoje pocity. Je to strašné zverstvo. Je to zločin proti ľudskosti a (zodpovedné osoby) by sa mali zodpovedať," povedal Pan po návšteve Kostola sv. Ondreja. Úrady uviedli, že po stiahnutí ruských vojakov sa v masovom hrobe neďaleko kostola našlo 116 tiel.



"Všetkých ľudí, ktorí tu boli bez akéhokoľvek dôvodu zabití, by si mali v dejinách ľudstva plne uctiť a spomínať na nich," povedal Pan, ktorý na Ukrajinu odcestoval v rámci medzinárodnej mierovej iniciatívy známej ako tzv. Rada starších. Túto apolitickú skupinu prominentných osobností a bývalých štátnikov v roku 2007 založil bývalý juhoafrický prezident Nelson Mandela.



Pana sprevádzal aj bývalý kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, ktorý je laureátom Nobelovej ceny za mier podobne ako zosnulý Mandela. Santos taktiež označil masaker ukrajinských civilistov za zločin proti ľudskosti.



"Celý svet by si mal byť veľmi dobre vedomý toho, čo sa deje, a mal by podporovať ukrajinský ľud v jeho úsilí získať mier a slobodu," povedal Santos pre AP.



Dvaja bývalí lídri navštívili miesto masového hrobu za kostolom a výstavu fotografií vo vnútri budovy so scénami z následkov intenzívnych bojov v Buče z konca februára a marca.



Ako píše AP, vraždy civilistov v Buči sa stali symbolom brutality vojny na Ukrajine. Uskutočnili sa v čase, keď Rusko spustilo neúspešné úsilie o dobytie Kyjeva po tom, čo 24. februára napadlo krajinu.



Tamojšie úrady uviedli, že od ukončenia 33-dňovej ruskej okupácie mesta našli v oblasti 458 tiel. Medzi obeťami je aj 12 detí, ktoré boli vo väčšine prípadov zabité spolu so svojimi rodičmi.