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Bývalý šéf Rosaviacie Neradko čelí obvineniam pre podvod

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Foto: TASR/AP

Konkrétne obvinenia voči Neradkovi nie sú zatiaľ známe. Po odchodu z Rosaviacie pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa Štátnej dopravnej lízingovej spoločnosti.

Autor TASR
Moskva 4. júla (TASR) - Ruské orgány činné v trestnom konaní údajne zatkli a obvinili z podvodu bývalého šéfa štátnej agentúry civilného letectva (Rosaviacia) Alexandra Neradka. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.

Neradko viedol Rosaviaciu od roku 2009 a bez udania dôvodu bol odvolaný v septembri 2023. Išlo o turbulentné obdobie v ruskom leteckom sektore, ktorý tvrdo zasiahli sankcie vyspelého sveta po plnoformátovej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. V máji 2022 ho ruská vláda oficiálne pokarhala, že Rosaviacia nesplnila jej pokyny

Ako v piatok uviedol denník Kommersant s odvolaním sa na súdne dokumenty, vyšetrovatelia požiadali súd o vyšetrovaciu väzbu pre obvinenia z podvodu.

Zdroje Kommersantu jeho odvolanie pripísali napätým vzťahom s ministerstvom dopravy, pretože inštitucionálne nezávislá Rosaviacia spravovala väčšinu rozpočtových prostriedkov leteckého odvetvia.

Konkrétne obvinenia voči Neradkovi nie sú zatiaľ známe. Po odchodu z Rosaviacie pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa Štátnej dopravnej lízingovej spoločnosti.
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