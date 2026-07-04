< sekcia Zahraničie
Bývalý šéf Rosaviacie Neradko čelí obvineniam pre podvod
Konkrétne obvinenia voči Neradkovi nie sú zatiaľ známe. Po odchodu z Rosaviacie pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa Štátnej dopravnej lízingovej spoločnosti.
Autor TASR
Moskva 4. júla (TASR) - Ruské orgány činné v trestnom konaní údajne zatkli a obvinili z podvodu bývalého šéfa štátnej agentúry civilného letectva (Rosaviacia) Alexandra Neradka. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Neradko viedol Rosaviaciu od roku 2009 a bez udania dôvodu bol odvolaný v septembri 2023. Išlo o turbulentné obdobie v ruskom leteckom sektore, ktorý tvrdo zasiahli sankcie vyspelého sveta po plnoformátovej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. V máji 2022 ho ruská vláda oficiálne pokarhala, že Rosaviacia nesplnila jej pokyny
Ako v piatok uviedol denník Kommersant s odvolaním sa na súdne dokumenty, vyšetrovatelia požiadali súd o vyšetrovaciu väzbu pre obvinenia z podvodu.
Zdroje Kommersantu jeho odvolanie pripísali napätým vzťahom s ministerstvom dopravy, pretože inštitucionálne nezávislá Rosaviacia spravovala väčšinu rozpočtových prostriedkov leteckého odvetvia.
Konkrétne obvinenia voči Neradkovi nie sú zatiaľ známe. Po odchodu z Rosaviacie pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa Štátnej dopravnej lízingovej spoločnosti.
Neradko viedol Rosaviaciu od roku 2009 a bez udania dôvodu bol odvolaný v septembri 2023. Išlo o turbulentné obdobie v ruskom leteckom sektore, ktorý tvrdo zasiahli sankcie vyspelého sveta po plnoformátovej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. V máji 2022 ho ruská vláda oficiálne pokarhala, že Rosaviacia nesplnila jej pokyny
Ako v piatok uviedol denník Kommersant s odvolaním sa na súdne dokumenty, vyšetrovatelia požiadali súd o vyšetrovaciu väzbu pre obvinenia z podvodu.
Zdroje Kommersantu jeho odvolanie pripísali napätým vzťahom s ministerstvom dopravy, pretože inštitucionálne nezávislá Rosaviacia spravovala väčšinu rozpočtových prostriedkov leteckého odvetvia.
Konkrétne obvinenia voči Neradkovi nie sú zatiaľ známe. Po odchodu z Rosaviacie pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa Štátnej dopravnej lízingovej spoločnosti.