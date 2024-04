Bývalý šéf Trump Organization Weisselberg dostal päť mesiacov väzenia

New York 10. apríla (TASR) - Bývalého finančného riaditeľa Trump Organization Allena Weisselberga v stredu súd v New Yorku odsúdil na päť mesiacov väzenia za krivú výpoveď. V tomto občianskoprávnom procese je za podvod s nehnuteľnosťami obžalovaný exprezident Donald Trump. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



Weisselberg (76) sa ešte v marci priznal ku krivej výpovedi počas vypočúvania v roku 2020. Vo výpovedi, že nemal vedomosti o rozlohe Trumpovho bytu v Manhattane, klamal, píše AP. Trump tento byt vo svojich finančných záznamoch nadhodnotil.



Weisselberg na stredajšom pojednávaní odmietol možnosť vypovedať a bol odvedený v putách. Tento podnikateľ si už vo väzení vlani odsedel 100 dní za vyhýbanie sa daňovej povinnosti v spojitosti s majetkom spoločnosti Trump Organization a obohacovanie sa na nepriamych výhodách.



Weisselberg bol v rokoch 2005 až 2021 finančným riaditeľom konglomerátu v oblasti nehnuteľností a zábavného priemyslu Trump Organization.



Trumpova rodina ho zamestnávala takmer 50 rokov a poskytla mu odstupné dva milióny dolárov, keď musel odísť do penzie pre obvinenia v daňových záležitostiach, píše AP. Trump Organization tiež platí jeho účty za právnické služby.



Samotný Donald Trump sa na budúci týždeň postaví pred súd v procese, v ktorom čelí žalobe za falšovanie záznamov svojej spoločnosti, aby zakryl úplatok pre pornoherečku.