Bývalý šéf ukrajinskej pohraničnej služby je podozrivý z korupcie
Ukrajinské médiá uviedli, že vyšetrovanie tiež odhalilo, že Dejneko v rokoch 2020–23 prostredníctvom iných osôb nadobudol vlastnícke právo na pozemok v Kyjevskej oblasti, kde si postavil rodinný dom.
Kyjev 22. januára (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) začal vyšetrovanie proti trom manažérom Štátnej pohraničnej služby (DPSU), ktorí sú podozriví z prijímania úplatkov v súvislosti s pašovaním cigariet do Európskej únie. V prípade, že ich súdy uznajú za vinných, hrozí im 12 rokov väzenia, informovala vo štvrtok agentúra DPA.
Vyšetrovaná trojica osôb je podozrivá, že od júla do novembra 2023 prijala úplatky vo výške najmenej 204.000 eur.
Ukrajinské médiá informovali, že dané osoby za úplatok a za spolupráce s pohraničníkmi zaistili, že hranicu do EÚ bez colnej a pasovej kontroly prešlo celkovo 68 vozidiel. Za nerušený prejazd jedného auta sa platilo 3000 eur.
Podľa informácií NABU podvodníci používali vozidlá registrované v Česku a Rakúsku, na ktoré inštalovali špeciálne poznávacie značky podobné diplomatickým, aby kryli svoju činnosť. Pasažiermi vozidiel boli údajne členovia rodín ukrajinských diplomatov s diplomatickými pasmi. Prípad súvisí s pašovaním cigariet.
Podľa medializovaných informácií je spomínaným vysokopostaveným manažérom DPSU Serhij Dejneko, ktorý bol z funkcie riaditeľa tohto úradu odvolaný 4. januára. Tento post zastával od júna 2019.
Ukrajinské médiá uviedli, že vyšetrovanie tiež odhalilo, že Dejneko v rokoch 2020–23 prostredníctvom iných osôb nadobudol vlastnícke právo na pozemok v Kyjevskej oblasti, kde si postavil rodinný dom. Týmto spôsobom nadobudol aktíva, ktoré presahujú jeho legálne príjmy o ekvivalent 60.000 nezdaniteľných minimálnych platov.
Napriek novému systému protikorupčných orgánov vytvorenému po roku 2014 je Ukrajina stále považovaná za jednu z najskorumpovanejších krajín v Európe, čo súčasne podkopáva aj jej úsilie vo vojne proti Rusku. DPA dodala, že Kyjevom, ktorý sa usiluje o vstup do EÚ, pravidelne otriasajú korupčné škandály na najvyššej úrovni.
