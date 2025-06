Bývalý šéf veľkej leteckej spoločnosti je vyšetrovaný pre úplatkárstvo

Peking 28. júna (TASR) - Bývalý šéf leteckej spoločnosti China Eastern Airlines je vyšetrovaný v súvislosti s obvineniami z korupcie, uviedli v sobotu dva čínske orgány na boj proti korupcii. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Liou Šao-jung, ktorý viedol leteckú spoločnosť od roku 2009 až do svojej rezignácie v roku 2022, je vyšetrovaný pre „závažné porušenie disciplíny a zákona“, oznámili vo vyhlásení Ústredná komisia pre disciplinárnu inšpekciu a Národná dozorná komisia.



Letecká spoločnosť so sídlom v Šanghaji, ktorú vlastní predovšetkým čínska vláda prostredníctvom svojej materskej spoločnosti, je jednou z troch najväčších čínskych aerolínií.



Liou Šao-jungovi sa pripisujú zásluhy na zmene tejto spoločnosti po tom, ako firma vykazovala pred jeho vymenovaním rekordné straty.



China Eastern Airlines sa pod jeho vedením zlúčila so Shanghai Airlines a vstúpila do aliancie SkyTeam, čím posilnila svoju pozíciu na domácich i medzinárodných trhoch.



Predtým, ako Liou Šao-jung prevzal vedenie spoločnosti China Eastern Airlines, viedol aj ďalšiu významnú čínsku leteckú spoločnosť China Southern, uvádza AFP.



Čínsky prezident Si Ťin-pching od svojho nástupu k moci pred viac ako desiatimi rokmi nekompromisne bojuje proti korupcii. Zástancovia tejto politiky tvrdia, že podporuje „čistú správu vecí verejných“, ale iní uvádzajú, že slúži aj ako „prostriedok na odstraňovanie politických súperov“.