Bývalý sovietsky vodca Michail Gorbačov je v nemocnici

Moskva 19. decembra (TASR) - Bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov je v nemocnici. Potvrdil to vo štvrtok pre agentúru RIA Novosti.



"Je to tak, ale zotavujem sa. V podstate je liečba ukončená... Hovoria o zápale pľúc. Myslím si, že sa im to podarilo rýchlo zachytiť, takže som sa toho zbavil," dodal Gorbačov.



Na otázku, či bude čoskoro prepustený, Gorbačov odpovedal kladne.



Gorbačov (88) bol posledným sovietskym vodcom. V rámci politiky takzvanej prestavby (perestrojka) sa pokúšal o zmeny, ktoré by viedli k lepšiemu fungovaniu sovietskeho, komunistického i politického systému a k ukončeniu studenej vojny. V konečnom dôsledku mali za následok koniec vlády komunistickej strany a rozpad sovietskeho impéria v roku 1991.



Gorbačov získal v roku 1990 Nobelovu cenu za mier za "vedúcu rolu v mierovom procese", ktorý viedol k pádu Berlínskeho múru a k ukončeniu studenej vojny.