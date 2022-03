Bývalý španielsky kráľ J. Carlos zostane v Emirátoch, potvrdil Madrid

Madrid 8. marca (TASR) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos vyhlásil, že zostane v Abú Zabí aj napriek uzatvoreniu vyšetrovania svojich finančných transakcií, ktoré viedlo k jeho dobrovoľnému odchodu do exilu v Spojených arabských emirátoch (SAE).



Informuje o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na pondelkové oznámenie španielskej kráľovskej rodiny.



"Z osobných dôvodov, ktoré sa netýkajú nikoho iného len mňa, nateraz uprednostňujem pokračovať v trvalom a stabilnom pobyte v Abú Zabí," napísal Juan Carlos v liste adresovanom svojmu synovi, vládnucemu španielskemu monarchovi Filipovi VI. List zverejnila kráľovská rodina.



"Zdá sa mi, že je načase uvažovať o svojom návrate do Španielska, ale nie hneď," dodal expanovník – päť dní po tom, ako španielska prokuratúra zverejnila svoje rozhodnutie ukončiť všetky tri vyšetrovania vedené voči jeho osobe.



Juan Carlos odišiel do dobrovoľného exilu v SAE v roku 2020 počas vyšetrovania týkajúceho sa možných nezákonných provízií spojených s projektom vysokorýchlostnej železnice v Saudskej Arábii, ktorý v roku 2011 získalo španielske konzorcium.



Hoci nebol nikdy obvinený zo žiadneho trestného činu, vyšetrovania poškvrnili jeho povesť, ako aj reputáciu španielskej monarchie. Filip VI. sa od svojho otca, ktorý abdikoval na španielsky trón v roku 2014, medzitým dištancoval.



"V Abú Zabí som našiel pokoj, najmä pre toto obdobie môjho života, aj keď sa – prirodzene – budem často vracať do Španielska," tvrdí bývalý kráľ. Dodal, že jeho rozhodnutie presťahovať sa do hlavného mesta SAE malo umožniť jeho synovi ľahšie vykonávať svoje panovnícke povinnosti.



"Uvedomujem si dôsledky, ktoré malo moje konanie v súkromnom živote na verejnú mienku, a úprimne to ľutujem," napísal Juan Carlos v predmetnom liste. Kráľovská rodina vo vyhlásení uviedla, že Filip VI. "rešpektuje a rozumie prianiu" svojho otca.



Juan Carlos (Ján Karol) bol predtým všeobecne oslavovaný ako osobnosť, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri prechode Španielska k demokracii po smrti diktátora Francisca Franca v roku 1975.