Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos sa chce čoskoro vrátiť do vlasti

Madrid 4. augusta (TASR) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. vyjadril túžbu vrátiť sa čoskoro späť do vlasti, informovala v utorok verejnoprávna stanica RTVE s odvolaním sa na zdroje blízke expanovníkovi.



Kráľovský palác v Madride v pondelok oznámil, že Juan Carlos, ktorý abdikoval v roku 2014 v prospech svojho syna, opúšťa Španielsko, aby jeho súkromné škandály a obvinenia z korupcie nezatienili vládu jeho syna, kráľa Filipa VI.



Španielsky denník El Mundo citoval svoje zdroje, ktoré tvrdia, že Juan Carlos by sa mohol vrátiť do vlasti v septembri.



Podľa ďalších španielskych denníkov La Vanguardia a ABC sa bývalý kráľ údajne nachádza v Dominikánskej republike. Tamojší migračný úrad však oznámil, že príchod Juana Carlosa do tejto karibskej krajiny neeviduje, píše tlačová agentúra Reuters. Expanovník naposledy navštívil Dominikánsku republiku na prelome februára a marca.



Podľa Vanguardie odcestoval niekdajší panovník v pondelok ráno autom do Portugalska, odkiaľ sa leteckou linkou presunul do Dominikánskej republiky. Tam s rodinou plánuje zostať niekoľko týždňov, až kým si nenájde novú destináciu.



Portugalské médiá naopak v pondelok špekulovali, že sa nachádza v meste Cascais neďaleko Lisabonu, kde strávil časť svojho detstva.



Juana Carlosa v súčasnosti vyšetruje najvyšší súd. Vyšetrovanie sa týka výstavby vysokorýchlostnej železnice medzi mestami Medina a Mekka v Saudskej Arábii, v rámci ktorej bývalý kráľ údajne prijal od Saudskej Arábie úplatok vo výške 100 miliónov dolárov.



Tieto peniaze boli údajne prevedené bez vedomia španielskych finančných úradov na švajčiarske kontá. Vyšetrovatelia uvádzajú, že Juan Carlos sa peniaze navyše pokúsil pred španielskymi úradmi skryť.