Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos splatil ďalšie daňové podlžnosti

Madrid 26. februára (TASR) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos vo štvrtok splatil španielskym daňovým úradom dlh vo výške viac než štyri milióny eur, informovala v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na denník El País.



Podlžnosti podľa El Paísu súviseli s príjmami, ktoré Juan Carlos získal v období do roku 2018 vo forme letov od súkromnej leteckej spoločnosti. Bývalý kráľ vtedy tieto príjmy nepriznal.



Juan Carlos, ktorý je v súčasnosti v exile v Spojených arabských emirátoch (SAE), ešte v decembri uhradil podlžností vo výške 678.393 eur, pripomína El País. Bývalý monarcha predtým priznal nedeklarované príjmy s cieľom vyhnúť sa vyšetrovaniu v súvislosti s možným finančnými pochybeniami.



Niekdajšieho kráľa vyšetrujú v súvislosti s viacerými záležitosťami vrátane finančného škandálu, ktorý zahŕňa Saudskú Arábiu, píše AFP.



Juan Carlos však nebol obvinený zo žiadneho trestného činu a podľa svojich právnikov je ochotný vrátiť sa do Španielska v prípade, ak na to budú existovať právne dôvody.



Bývalý panovník odišiel do SAE vlani v auguste. Svoje rozhodnutie vysvetlil tým, že nechce, aby jeho súkromné škandály a obvinenia z korupcie zatienili vládu jeho syna, kráľa Filipa VI.



Juan Carlos I. bol kráľom v rokoch 1975-2014. Po tom, ako v roku 2014 odovzdal moc svojmu synovi Filipovi VI., stratil imunitu pred trestným stíhaním.