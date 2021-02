Bývalý španielsky kráľ sa nezúčastnil spomienky na zmarený prevrat

Madrid 24. februára (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. si spolu s viacerými tamojšími zákonodarcami v utorok pripomenul 40. výročie zmareného vojenského prevratu, ktorý bol neúspešným pokusom o zastavenie mierového prechodu od diktatúry k demokracii v Španielsku. Informovala o tom agentúra AP.



Spomienku na neúspešný puč však zatienila neprítomnosť bývalého kráľa Juana Carlosa I., ktorý zohral významnú úlohu pri upevňovaní demokracie v Španielsku. Na ceremóniu ale nebol pozvaný pre obvinenia z korupcie a finančných škandálov.



Vojenský puč z roku 1981 bol vyhlásený za neúspešný v momente, keď práve Juan Carlos I. ako vtedajší kráľ vyjadril v televíznom prejave podporu novovytvorenej demokratickej vláde. Tejto chvíli však predchádzalo napätých 18 hodín, počas ktorých vtrhlo do budovy parlamentu v centre Madridu viac ako 100 ozbrojených príslušníkov Občianskej gardy (Guardia Civil) a poslancov dolnej komory parlamentu vzalo za rukojemníkov, pripomína AP.



"Milióny Španielov majú tú noc vyrytú do pamäte," povedal na margo nevydareného prevratu kráľ Filip VI. Vo svojom prejave tiež vyzdvihol konanie svojho otca Juana Carlosa I., ktorého "nepoddajnosť a autorita boli rozhodujúce pri obrane a triumfe demokracie".



Ceremóniu však bojkotovalo sedem zo 17 parlamentných subjektov, a to vrátane politických strán zastupujúcich baskických či katalánskych separatistov.



Juan Carlos I. abdikoval pre klesajúcu popularitu a spomínané škandály v roku 2014 a trón prenechal svojmu synovi Filipovi VI. Vlani v auguste sa presťahoval do Spojených arabských emirátov (SAE). Urobil tak krátko po tom, ako na verejnosť prenikli nové informácie súvisiace s jeho finančnými škandálmi a v Španielsku a vo Švajčiarsku bolo v tejto súvislosti oficiálne začaté vyšetrovanie.



Finančné škandály a vyšetrovanie bývalého kráľa nahrávajú stranám volajúcim po zrušení španielskej monarchie, komentuje agentúra AP.