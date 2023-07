Bývalý španielsky kráľ žiada súd, aby zamietol žalobu exmilenky

Londýn 18. júla (TASR) - Právnici bývalého španielskeho kráľa Jána Karola v utorok požiadali londýnsky súd, aby zamietol žalobu jeho bývalej milenky o náhradu škody vo výške 126 miliónov libier. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Dánska podnikateľka Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Saynová, ktorá má približne 50 rokov a žije v Anglicku, zažalovala 85-ročného Jána Karola a žiada odškodné za ujmu na zdraví. Tvrdí, že panovník jej spôsobil "veľkú duševnú bolesť" tým, že ju sledoval a obťažoval.



Ján Karol (známy tiež ako Juan Carlos), ktorý je ženatý, mal s touto rozvedenou ženou v rokoch 2004 – 2009 "intímny romantický vzťah" a podľa predchádzajúcich súdnych podaní ju zahŕňal darmi.



Bývalý panovník "dôrazne popiera, že by žalobkyňu niekedy obťažoval", uviedol jeho právnik. Žaloba podľa neho nemá vyhliadky na úspech, pretože dôkazy "jednoducho neuvádzajú reálny základ".



"Žalovaný naďalej vynakladá všetko úsilie na to, aby zabránil súdu rozhodnúť o tomto nároku," uviedol v písomnom náčrte prípadu právnik Jonathan Caplan, ktorý zastupuje zu Sayn-Wittgenstein-Saynovú.



Vzťah tohto páru sa stal verejne známym v roku 2012, keď si panovník počas dovolenky v africkej Botswane s zu Sayn-Wittgenstein-Saynovou zlomil bedrový kĺb a musel byť letecky prevezený domov, čo vyvolalo hnev obyvateľstva v období rekordnej nezamestnanosti v Španielsku.



Ján Karol abdikoval v roku 2014 a v roku 2020 odišiel do exilu do Spojených arabských emirátov (SAE).



Traja odvolací sudcovia v Londýne vlani v decembri rozhodli, že jeho bývalá milenka ho nemôže žalovať za obťažovanie na anglických súdoch za obdobie, keď bol na tróne, vysvetľuje AFP. To však ponechalo otvorenú možnosť, že by ho mohla stíhať za jeho údajné správanie sa po tomto čase.