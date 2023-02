Maďarský bývalý štátny tajomník rezortu justície sa postavil pred súd

Budapešť 17. februára (TASR) - Na Súde hlavného mesta v Budapešti začal sa v piatok prípravný proces s predsedom Zboru maďarských súdnych exekútorov (BVK) Györgyom Schadlom a bývalým štátnym tajomníkom rezortu spravodlivosti a poslancom parlamentu za vládnu stranu Fidesz Pálom Völnerom. Dvojica je obvinená z korupcie a ďalších trestných činov. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR.



V jednom z najvážnejších korupčných prípadov uplynulých rokov v Maďarsku padlo obvinenie okrem iného z podplácania spáchaného v rámci organizovanej trestnej činnosti, zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale aj z legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Okrem uvedenej dvojice je v tejto kauze obvinených ďalších 20 osôb, píše server.



Völner po vypuknutí kauzy odstúpil zo svojej funkcie vo vláde a vyhlásil, že nespáchal žiaden trestný čin. Poslaneckého mandátu sa nevzdal a ani jeho strana Fidesz ho nevyzvala, aby tak urobil.



Prokurátor požiadal súd, aby bývalého štátneho tajomníka v prípade, že sa k činu prizná, odsúdil na osemročný trest väzenia. V prípade Schadla navrhol prokurátor trest odňatia slobody na desať rokov. Obaja by mali ďalej dostať zákaz výkonu verejnej funkcie súvisiacej s právnickým vzdelaním na obdobie desiatich rokov, finančnú pokutu a mali by im zhabať majetok v hodnote neoprávneného obohatenia.



Súd má Schadla a Völnera vypočuť 23. februára,



Kauza vypukla po tom, ako jeden z adeptov na exekútora údajne podplatil predsedu BVK Schadla a napriek tomu v konkurze neuspel.



Podľa prokuratúry si Schadl vytvoril korupčný vzťah s Völnerom pred májom 2018 a poskytoval mu úplatky až do júla 2021.



Generálna prokuratúra vlani v decembri uviedla, že v rámci vyšetrovania sa objavilo dôvodné podozrenie, že Völner dostával od Schadla pravidelne a dlhšie obdobie sumu dva až päť miliónov forintov (5488 až 13.720 eur) za vybavovanie konkrétnych prípadov.



Fidesz vlani 7. decembra avizoval, že jeho poslanci zahlasujú za odňatie Völnerovej poslaneckej imunity, "aby sa tak mohol pred justíciou očistiť" a parlament to následne schválil.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)