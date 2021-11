Bývalý stredočeský hajtman Rath zostáva vo väzení

Brno 9. novembra (TASR) - Mestský súd v Brne v utorok rozhodol o prepustení bývalého hajtmana (župana) Stredočeského kraja Davida Ratha z väzenia s dĺžkou skúšobnej lehoty sedem rokov. Rath ale vo vezení zostane, žalobkyňa podala proti uzneseniu súdu sťažnosť, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Štátna zástupkyňa (prokurátorka) navrhovala žiadosť zamietnuť, po jej podaní sťažnosti sa tak súdne rozhodnutie právoplatným nestalo.



Rath si odpykáva sedemročný trest za korupciu.



Ako informuje webová stránka televízie Nova, o podmienečné prepustenie po polovici trestu nezažiadal sám exhajtman, ale Zväz pacientov Českej republiky. Súd nakoniec v utorok popoludní rozhodol, že Ratha z väzenia prepustí.



Na slobodu sa ale Rath hneď nedostane. Štátna zástupkyňa Adriana Valcová sa totiž proti rozhodnutiu súdu odvolala. Valcová už skôr uviedla, že Rath by mal aj naďalej zostať vo väzení. Podľa nej totiž jeho trestná činnosť zničila dôveru verejnosti a on sám bol v prípade jeden z hlavných aktérov.



Polícia Ratha zadržala v máji 2012 so sedemmiliónovým úplatkom, ktorý si niesol v krabici od vína. Pražský vrchný súd neskôr uznal Rathovu vinu v prípadoch ovplyvňovania tendrov na rekonštrukciu zámku Buštehrad pri Kladne a budovy gymnázia v Hostiviciach neďaleko Prahy.