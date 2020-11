Bývalý sudánsky premiér Sadík Mahdí podľahol ochoreniu COVID-19

Chartúm 26. novembra (TASR) - Ochoreniu COVID-19 podľahol vo štvrtok vo veku 84 rokov bývalý sudánsky premiér Sadík Mahdí, ktorý bol v ostatných desaťročiach popredným predstaviteľom sudánskej opozície. S odvolaním sa na vyjadrenie vedenia jeho strany o tom informovala agentúra AFP.



Mahdí, líder umiernenej Ľudovej strany (Umma), bol pred tromi týždňami - po hospitalizácii v Sudáne a pozitívnom výsledku testu na nový koronavírus - prevezený na liečbu do Spojených arabských emirátov.



Mahdí bol posledným demokraticky zvoleným premiérom Sudánu. Ako predseda vlády pôsobil v rokoch 1966-1967 a 1986-1989. Z funkcie ho zosadili po vojenskom prevrate v roku 1989, po ktorom sa na tri desaťročia dostal k moci Umar Bašír. Mahdí následne opustil Chartúm, no v roku 2000 sa vrátil a stal sa jednou z najvýraznejších postáv sudánskej opozície. V roku 2010 neúspešne kandidoval za prezidenta.



Umara Bašíra zosadila vlani v apríli armáda po niekoľkomesačných celonárodných protestoch proti jeho 30-ročnej vláde, na ktorých čele stál aj Mahdí. Aktuálne je Bašír vo väzení v Chartúme za korupciu. V Sudáne je tiež súdený za úlohu v prevrate z roku 1989. Medzinárodný trestný súd (ICC) ho obvinil z údajných vojnových zločinov vrátane tých, ktoré boli spáchané v konflikte v regióne Dárfúr. V prípade uznania za vinného by mu mohol hroziť aj trest smrti.



V Sudáne dosiaľ zaznamenali takmer 17.000 prípadov nákazy novým koronavírusom vrátane vyše ako 1200 úmrtí.