Bývalý sudca EULEX-u ostro kritizoval misiu EÚ, vyhlásil, že zlyhala

Priština 13. júla (TASR) - Bývalý predsedajúci sudca Misie EÚ Kosove (EULEX) Malcolm Simmons ostro kritizoval v pondelok misiu na presadzovanie právneho štátu, v ktorej predtým pôsobil. "Misia zlyhala," uviedol pred poslancami parlamentu v Prištine. Informovala o tom v utorok agentúra APA.



Simmons vo vystúpení v kosovskom parlamente prostredníctvom videolinku vyhlásil, že sa "hanbí za to, že bol súčasťou EULEX-u".



Britský sudca pôsobil na kosovských súdoch od jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova od Srbska v roku 2008 až do roku 2017. Od roku 2014 bol dokonca predsedajúcim sudcom EULEX-u. Z funkcie odstúpil pred takmer štyrmi rokmi.



V pondelok pred kosovskými poslancami vyhlásil, že EULEX považuje za "politickú misiu" zameranú na to, aby sa prostredníctvom rozsudku súdu "z politického života odstránili ľudia označovaní za veľké ryby". Platilo to nielen pre kosovskoalbánskych politikov, ale aj pre politikov zastupujúcich srbskú menšinu, napríklad Olivera Ivanoviča, ktorý bol známy ako vehementný protivník srbskej vlády, cituje APA.



Simmons okrem iného tvrdil, že vtedajšie vedenie misie EULEX ho nútilo vzniesť obžalobu proti Ivanovičovi. "Šéf misie mi jasne povedal, že nechce, aby Ivanovič kandidoval v nasledujúcich komunálnych voľbách v Kosove". Ivanoviča zastrelili v januári 2018; minulý týždeň sa na súde v Prištine začal proces so šiestimi podozrivými.



Okrem toho bol na Simmonsa podľa jeho vyjadrení vyvíjaný nátlak, aby vymenoval sudcov, ktorí vynášali veľa rozsudkov, pretože "úspech misie sa meral počtom vynesených verdiktov". Jeho nadriadení boli, naopak, nespokojní so sudcami, ktorí "pre požadované odsúdenia nenašli dostatok dôkazov".



Misia EULEX Simmonsove vyjadrenia pred kosovskými poslancami odmietla, uvádza internetový server BalkanInsight.com.



Simmonsove tvrdenia pre Balkánsku sieť investigatívneho spravodajstva (BIRN) označil EULEX za "zbierku neprimeraných a neopodstatnených špekulácií, neprávd a osobných názorov".



Simmons odpovedal EULEX-u prostredníctvom sociálnej siete Twitter, kde znovu vyzval na verejné vyšetrovanie aktivít misie EÚ v Kosove, píše APA.