Sýrsky exgenerál sa v Štokholme postavil pred súd za vojnové zločiny

Štokholm 15. apríla (TASR) - Bývalý brigádny generál sýrskej armády Muhammad Hamu sa v pondelok v Štokholme postavil pred súd za vojnové zločiny počas občianskej vojny v Sýrii. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa sýrskej armády, ktorý v Európe čelí súdnemu konaniu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Hamu (65) v súčasnosti žije vo Švédsku a za napomáhanie a podnecovanie vojnových zločinov mu hrozí doživotie.



Žalobkyňa Karolina Wieslanderová na pondelkovom pojednávaní prečítala body obžaloby. Hamo podľa nej prispel ku konaniu armády, ktoré zahŕňalo útoky bez dodržania zásad dôstojnosti, obozretnosti a primeranosti. Obvinenia sa vzťahujú na obdobie od 1. januára do 20. júl 2012. Súdny proces by mal trvať do konca mája.



Hamuho právnička Mari Kilmanová pred súdom uviedla, že jej klient trestnoprávnu zodpovednosť odmieta. Konal podľa jej slov v kontexte vojny a musel poslúchať rozkazy. Hamu tiež odmieta jednotlivé obvinenia a tvrdil, že by sa malo postupovať podľa sýrskeho práva.



Občianska vojna v Sýrii medzi režimom vtedajšieho prezidenta Bašára Asada a opozičnými skupinami vrátane organizácie Islamský štát (IS) vypukla v roku 2011 po tom, ako vláda potlačila nenásilné prodemokratické demonštrácie. Konflikt si vyžiadal viac než pol milióna obetí na životoch. Milióny boli vysídlené a hospodárstvo i infraštruktúra krajiny utrpeli škody.