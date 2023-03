Bývalý taiwanský prezident Ma Jing-ťiou pricestoval do Číny

Peking 28. marca (TASR) - Bývalý taiwanský prezident Ma Jing-ťiou pricestoval v pondelok do Číny. Taiwanská vládnuca strana jeho cestu označila za poľutovaniahodnú. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ma v pondelok popoludní priletel do Šanghaja, kde ho privítali predstavitelia miestnych úradov a čínskej vlády. Na návšteve pevninskej Číny bude do 7. apríla, pričom neabsolvuje žiadne oficiálne stretnutia. Ide o prvú návštevu súčasného alebo bývalého lídra Taiwanu v Číne za viac než 70 rokov.



"Som presvedčený, že zlepším atmosféru naprieč (Taiwanským) prielivom prostredníctvom entuziastických interakcií s mladými ľuďmi," povedal 73-ročný exprezident pred odletom.



Vládnuca Demokratická pokroková strana (DPP) taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen v pondelok Maa obvinila z podpory Pekingu v spojitosti s Taiwanom. "Mali by sme byť viac jednotní...je však poľutovaniahodné, že strana Kuomintang (KMT) stojí po boku čínskych komunistov a exprezident Ma nerešpektuje verejný nesúhlas s návštevou Číny v tomto období," uviedla DPP. Ma je členom opozičnej nacionalistickej KMT, prezidentom bol v rokoch 2008-2016.



V tom období boli vzťahy s pevninskou Čínou priaznivé a v roku 2015 sa Ma stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Odstúpil však v roku 2016 po protestoch na Taiwane proti návrhu obchodnej dohody s Čínou.



Taiwan s približne 23 miliónmi obyvateľov má demokratickú vládu a nikdy nebol súčasťou komunistickej Čínskej ľudovej republiky založenej v roku 1949.



Peking ho však považuje za súčasť svojho územia v rámci politiky jednej Číny a hrozí, že ho v prípade potreby obsadí použitím vojenskej sily.