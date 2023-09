Bývalý taliansky premiér obviňuje Paríž z havárie lietadla z roku 1980

Rím 2. septembra (TASR) - Bývalý taliansky premiér Giuliano Amato obvinil Francúzsko zo zodpovednosti za haváriu lietadla DC9 leteckej spoločnosti Itavia, ktoré sa 27. júna 1980 zrútilo do Tyrrhenského mora neďaleko ostrova Ustica ležiaceho severne od Sicílie. Pri havárii zahynulo všetkých 81 ľudí na palube DC9.



Amato v rozhovore, ktorý podľa agentúry DPA vyšiel v sobotňajšom vydaní talianskeho denníka La Repubblica, tvrdí, že lietadlo DC9 bolo zasiahnuté francúzskou raketou. Deklaroval tiež, že pôvodným zámerom bolo zabiť vtedajšieho líbyjského vládcu Muamara Kaddáfího.



Agentúra DPA dodala, že Amato pre tieto svoje tvrdenia v rozhovore pre denník neposkytol žiadne dôkazy.



DPA podotkla, že dodnes nie je jasné, čo sa vlastne 27. júna 1980 stalo: okrem teórie o zostrelení civilného lietadla sa špekuluje aj o vzdušnom súboji medzi lietadlami líbyjskej armády a lietadlami NATO, ako aj o bombe ukrytej na palube.



V súvislosti s incidentom sa viedlo už niekoľko súdnych konaní, avšak bez toho, aby sa dospelo k objasneniu prípadu, doplnila DPA.



Podľa Amata "najdôveryhodnejšia je verzia o zodpovednosti francúzskeho letectva so spoluúčasťou Američanov a tých, ktorí sa zúčastnili na leteckej vojne na našej oblohe večer 27. júna".



Amato, ktorý má v súčasnosti 85 rokov, v rozhovore pre taliansky denník vyhlásil, že "plán, na papieri veľmi zložitý, spočíval v simulovaní cvičenia NATO" s mnohými lietadlami v akcii. Počas cvičenia mala byť na lietadlo sovietskej výroby MiG, v ktorom mal byť líbyjský vodca, vypálená raketa.



Podľa Amata pripravená operácia mala pôsobiť dojmom neúmyselnej nehody.



Amato však dodal, že operácia nevyšla podľa plánu, lebo "Kaddáfí bol varovaný pred nebezpečenstvom a nenastúpil do svojho lietadla. A raketa vypustená proti líbyjskému migu zasiahla" lietadlo DC9 s 81 ľuďmi na palube.



Amato dodal, že v roku 2000 sa ako predseda talianskej vlády rozhodol "napísať prezidentom (USA a Francúzska Billovi) Clintonovi a (Jacquovi) Chiracovi a požiadať ich, aby objasnili túto leteckú tragédiu".



"Dostal som veľmi zdvorilé odpovede, ktoré ma odkázali na príslušné orgány. Ale potom som už nič nepočul. Úplné ticho," dodal Amato.



Taliansky expremiér v najnovšom rozhovore apeluje na súčasného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý bol v čase tragédie batoľaťom, aby "zmyl hanbu, čo dolieha na Francúzsko": buď tým, že preukáže, že Amatom pertraktovaná téza je ničím nepodložená, alebo, ak sa táto téza potvrdí, že sa ospravedlní Taliansku i rodinám obetí.



Súčasná talianska pravicová vláda vzala tieto Amatove vyjadrenia na vedomie.



Premiérka Giorgia Meloniová konštatovala, že ide o dôležité vyhlásenie, ktoré si zaslúži pozornosť. Zároveň spresnila, že sú to Amatove "osobné závery", a nie názor jej vlády. Expremiéra však vyzvala, aby vláde - ak ich má - predložil informácie, ktoré by mohli viesť k prehodnoteniu záverov prijatých v prípade DC9 talianskou justíciou a parlamentom.



Podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini vyzval Paríž, aby sa ku kauze vyjadril.



Medzičasom francúzske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v rámci vyšetrovaní vedených talianskou justíciou vždy poskytlo všetky relevantné informácie.



"Samozrejme, zostávame k dispozícii pre spoluprácu s Talianskom, ak nás o to požiadajú," dodal Paríž vo vyhlásení citovanom v sobotu denníkom Le Figaro.