Bývalý Trumpov poradca Steve Bannon nastúpil na výkon trestu

Washington 1. júla (TASR) - Niekdajší poradca amerického exprezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon nastúpil v pondelok na výkon trestu. Vo väzení si má odsedieť štyri mesiace za to, že pred Kongresom odmietol vypovedať v súvislosti s vyšetrovaním útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Bannon na výkon trestu nastúpil vo väzení v meste Danbury v americkom štáte Connecticut. Pri príchode hovoril s reportérmi, pričom sa označil za politického väzňa. "Som hrdý, že dnes idem do väzenia," vyhlásil.



Bývalého Trumpovho poradcu pred väznicou čakal aj dav ľudí mávajúcich vlajkami "Trump 2024". Republikán Trump je totiž vyzývateľom súčasného prezidenta, demokrata Joea Bidena v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v USA.



Bannon bol jedným z ľudí, ktorí stáli za úspechom Trumpovej prezidentskej kampane v roku 2016. Neskôr bol sedem mesiacov Trumpovým poradcom, no z Bieleho domu odišiel údajne pre konflikty s ostatnými vysokopostavenými predstaviteľmi Trumpovej administratívy.



Na štyri mesiace väzenia ho za opovrhnutie Kongresu odsúdili ešte v októbri 2022. Súd mu však umožnil zotrvať na slobode počas odvolacieho procesu.



Bannon a ďalší tvrdia, že proces súvisiaci s vyšetrovaním útoku na Kapitol sa rovná politickému prenasledovaniu, ktorého cieľom je zmariť Trumpovu snahu o znovuzvolenie.



Bannon nie je prvým predstaviteľom niekdajšej Trumpovej vlády, ktorý ide do väzenia, pretože odmietol spolupracovať s Kongresom. V marci na výkon štvormesačného trestu nastúpil aj bývalý Trumpov ekonomický poradca Peter Navarro. Rovnako ho odsúdili za pohŕdanie Kongresom, keďže odmietol odovzdať požadované dokumenty a svedčiť pred výborom Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetroval útok na Kapitol.