Bývalý ukrajinský agent hovoril o preprave špinavých peňazí
Autor TASR
Budapešť 27. marca (TASR) - Bývalý agent ukrajinskej tajnej služby poskytol pre maďarskú komerčnú televíziu TV2 rozhovor, v ktorom tvrdil, že pod vedením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bolo cez Maďarsko niekoľkokrát prepravené obrovské množstvo nelegálnych peňazí. Uviedol to v piatok server magyarnemzet.hu, podľa ktorého záznam rozhovoru odvysielajú v sobotu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Agent podrobne popísal údajný systém obehu špinavých peňazí a vyhlásil, že časť peňazí zostala v Maďarsku. Škandál s takzvaným „zlatým konvojom“ vypukol 5. marca, keď maďarské úrady zadržali 35 miliárd forintov v dolároch, eurách a zlate. Zásielku sprevádzal vysokopostavený generál ukrajinskej tajnej služby spolu so šiestimi Ukrajincami. Sedem mužov vypočuli a následne vyhostili z krajiny a Národný úrad pre dane a clá (NAV) prípad vyšetruje pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
„Toto sú peniaze, o ktorých medzi sebou hovoríme čierne peniaze. Čierne peniaze ukrajinskej armády, ktoré ovláda sám prezident Zelenskyj. Sú čierne, pretože po nich neexistuje žiadna oficiálna stopa, a toto sú peniaze, ktorými riešia všetko,“ cituje server slová Ukrajinca, ktorý podľa správy z obavy o svoj život požiadal, aby sa jeho tvár neobjavila na zázname.
Server napísal, že zásielku peňazí „zlatého konvoja“ sprevádzal Hennadij Ivanovič Kuznecov, ktorý bol dlhodobo jedným z najvplyvnejších lídrov ukrajinskej bezpečnostnej služby.
Agent v rozhovore poznamenal, že vôbec nie je náhoda, že niektoré prepravy peňazí sa riešia s oficiálnymi dopravcami, niektoré však nie. „Ak bývalí vojaci a agenti tajných služieb vstúpia ako dopravcovia namiesto oficiálnych spoločností, potom viete, že sa tam pohybujú stopercentne čierne peniaze,“ dodal.
Zásielka, ktorá bola 5. marca zaistená, nebola prvým zlatým konvojom, ktorý prešiel cez Maďarsko, pričom časť peňazí tam pravidelne zostávala. U koho peniaze v Maďarsku skončili, sa ukáže v sobotňajšom vysielaní rozhovoru na TV2, píše magyarnemzet.hu.
Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po správe o zaistení transportu povedal, že maďarská vláda požaduje od Ukrajiny okamžité vysvetlenie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha povedal, že podľa jeho názoru Maďarsko vzalo rukojemníkov a ukradlo peniaze. Spomenul aj štátny terorizmus a vydieranie. Podľa neho išlo o bežný transport, píše server.
Protiteroristický zásah v Maďarsku proti dvom ukrajinským obrneným vozidlám prevážajúcim hotovosť a zlato ukrajinskej štátnej Oščadbank predstavuje hrozbu pre menovú stabilitu Európskej únie. Napísala to prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová v liste zaslanom guvernérovi Národnej banky Ukrajiny (NBU) Andrijovi Pyšnému. Pre server portfolio.hu to potvrdil hovorca ECB.
Prezidentka ECB zároveň zdôraznila, že táto situácia predstavuje riziko pre medzinárodnú úlohu eura.
Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi finančnými domami Rakúska a Ukrajiny, zadržali na maďarskom území príslušníci Protiteroristického centra (TEK) 5. marca. Maďarské úrady zaistili 40 miliónov eur, 35 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata, a ich prevoz vyšetrujú pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Maďarský parlament 10. marca schválil návrh Výboru pre národnú bezpečnosť Národného zhromaždenia, podľa ktorého prípad zaistenej ukrajinskej zásielky vyšetrí NAV. Má zistiť pôvod, miesto určenia, použitie a zamýšľaný účel zaisteného majetku.
Sybiha tiež vyhlásil, že Maďarsko otvorene priznalo, že cieľom Budapešti je vydieranie Kyjeva. Povedal to krátko potom, ako maďarský minister výstavby a dopravy János Lázár uviedol, že zadržanie zásielky nebolo náhodné. Ako dodal, nevrátia ju Kyjevu, kým ropovodom Družba nepotečie ropa.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
