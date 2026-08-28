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Bývalý ukrajinský minister sa stal poradcom talianskeho ministra
Fedorov bol odvolaný z funkcie ministra obrany 15. júla po spore s veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským.
Autor TASR
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Kyjev/Rím 28. augusta (TASR) - Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov sa stal poradcom talianskeho ministra obrany Guida Crosetta, oznámil to v piatok na sieti X. Odvolanie Fedorova prezidentom Zelenským vyvolalo v júli na Ukrajine protesty, píše TASR.
„Vyjadril som Guidovi svoju vďaku za jeho osobnú podporu a za ponuku slúžiť ako jeho poradca pre obranné inovácie. Som hlboko vďačný za túto dôveru a strategické partnerstvo. V tejto úlohe budem pomáhať Taliansku pri zavádzaní moderných vojenských technológií, posilňovaní jeho obranného sektora a prispôsobovaní sa vznikajúcim globálnym bezpečnostným výzvam,“ napísal.
Crosetto ponúkol Fedorovovi funkciu poradcu ešte v júli. „Zavolal som mu deň po jeho odvolaní a povedal som: ‚Kedy chceš prísť do Ríma a pracovať so mnou ako poradca?‘“ uviedol vtedy v rozhovore pre denník La Repubblica. Fedorov bol podľa talianskeho ministra „dojatý“ a ponuku vnímal ako „prejav úcty a priateľstva“.
Taliansky minister v rozhovore chválil Fedorova ako hnaciu silu vojenských inovácií. Uviedol tiež, že bol „jedným z ľudí, ktorí úplne prepísali pravidlá hry na bojisku“. Fedorov podľa Crosetta pomohol Ukrajine najprv odolať ruskej invázii a potom znovu získať iniciatívu pretvorením postupov na bojisku prostredníctvom nových technológií.
Fedorov bol odvolaný z funkcie ministra obrany 15. júla po spore s veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským. Prezident Volodymyr Zelenskyj mu ponúkol iné funkcie, tie však odmietol.
Po viacerých dňoch protestov proti odvolaniu Fedorova bol z funkcie odvolaný aj Syrskyj. Novým ministrom veliteľom armády sa stal generálmajor Mychajlo Drapatyj a vymenovanie Jevhenija Chmaru za ministra obrany definitívne schválila Verchovna rada 19. augusta.
„Vyjadril som Guidovi svoju vďaku za jeho osobnú podporu a za ponuku slúžiť ako jeho poradca pre obranné inovácie. Som hlboko vďačný za túto dôveru a strategické partnerstvo. V tejto úlohe budem pomáhať Taliansku pri zavádzaní moderných vojenských technológií, posilňovaní jeho obranného sektora a prispôsobovaní sa vznikajúcim globálnym bezpečnostným výzvam,“ napísal.
Crosetto ponúkol Fedorovovi funkciu poradcu ešte v júli. „Zavolal som mu deň po jeho odvolaní a povedal som: ‚Kedy chceš prísť do Ríma a pracovať so mnou ako poradca?‘“ uviedol vtedy v rozhovore pre denník La Repubblica. Fedorov bol podľa talianskeho ministra „dojatý“ a ponuku vnímal ako „prejav úcty a priateľstva“.
Taliansky minister v rozhovore chválil Fedorova ako hnaciu silu vojenských inovácií. Uviedol tiež, že bol „jedným z ľudí, ktorí úplne prepísali pravidlá hry na bojisku“. Fedorov podľa Crosetta pomohol Ukrajine najprv odolať ruskej invázii a potom znovu získať iniciatívu pretvorením postupov na bojisku prostredníctvom nových technológií.
Fedorov bol odvolaný z funkcie ministra obrany 15. júla po spore s veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským. Prezident Volodymyr Zelenskyj mu ponúkol iné funkcie, tie však odmietol.
Po viacerých dňoch protestov proti odvolaniu Fedorova bol z funkcie odvolaný aj Syrskyj. Novým ministrom veliteľom armády sa stal generálmajor Mychajlo Drapatyj a vymenovanie Jevhenija Chmaru za ministra obrany definitívne schválila Verchovna rada 19. augusta.