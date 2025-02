Bývalý veľvyslanec kritizuje Trumpov tím za ústupky Putinovi

Berlín 13. februára (TASR) - Bývalý americký veľvyslanec v Moskve Michael McFaul kritizuje prístup novej administratívy prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s urovnaním vojny na Ukrajine. V rozhovore pre nemecký magazín Stern, ktorý zverejnili vo štvrtok, povedal, že Trumpov tím už začal rokovať verejne a robí "veľké ústupky" ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pred samotnými mierovými rozhovormi. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



McFaul zjavne narážal na výroky amerického ministra obrany Petea Hegsetha, ktorý v stredu v Bruseli vyhlásil, že návrat Ukrajiny do hraníc spred roka 2014 je nereálny cieľ, rovnako ako aj jej ambícia vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO). Hegseth podľa DPA zároveň povedal, že Spojené štáty nebudú garantovať bezpečnosť Ukrajiny.



"Nepovažujem za múdru stratégiu dať Putinovi všetko, čo chce, ešte pred tým, ako si sadne za rokovací stôl - najmä s Ukrajincami," povedal McFaul, ktorý bol veľvyslancom v Moskve za administratívy prezidenta Baracka Obamu. Je autorom viacerých kníh o Rusku a pôsobí ako profesor politických vied na Stanfordovej univerzite.



Na základe vlastnej skúsenosti hovorí, že Putin je veľmi vytrvalý vyjednávač, ktorý všetko považuje za akýsi obchod. V tom si je podľa McFaula podobný s Trumpom. Je preto mimoriadne prekvapený, prečo vyjednávači šéfa Bieleho domu dali Putinovi ústupky ešte pred začiatkom samotných mierových rokovaní.



"Takto sa nevyjednáva - najmä nie s Rusmi," poznamenal McFaul. To, že USA nepošlú na Ukrajinu svojich vojakov, by malo byť súčasťou dohody a Washington by mal za to niečo dostať, domnieva sa. Takisto však označil za absurdné, že si Trump myslí, že môže vyjednávať s Putinom a až potom informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Takto to nebude fungovať," skonštatoval.



Stredajší telefonát Trumpa a Putina, ktorí sa dohodli okamžite začať rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, podľa McFaula vyvolal dojem, že lídri môžu rokovať bez účasti Ukrajincov, čo označil za veľmi zlý začiatok. Tvrdí, že je v záujme Západu, aby pri rokovacom stole sedeli nielen Spojené štáty, Rusko a Ukrajina, ale aj európski predstavitelia. "Koniec koncov, Európa má po Ukrajine najviac čo stratiť," dodal.



Na druhej strane si myslí, že Trumpova iniciatíva má aspoň jeden pozitívny aspekt - to, že americký prezident presadzuje rozhovory o urovnaní konfliktu, je lepšie, ako keby sa vôbec neangažoval.