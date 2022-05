Bývalý veľvyslanec USA v Rusku vyzval diplomatov, aby nešli na oslavy

Washington 8. mája (TASR) - Bývalý veľvyslanec USA v Rusku za vlády prezidenta Baracka Obamu, Michael McFaul, vyzval v sobotu diplomatov v Moskve, aby sa nezúčastnili na ruských oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v pondelok 9. mája. V sobotu večer o tom informoval portál britského denníka The Guardian.



McFaul uviedol, že každý veľvyslanec, ktorý je proti "anexii, imperializmu a Putinovej strašnej, neoprávnenej invázii na Ukrajine", by sa nemal zúčastniť na prehliadke na moskovskom Červenom námestí naplánovanej na pondelok.



Výzva McFaula prišla práve v čase, keď sa Rusko snaží dobyť poslednú baštu vzdorujúcich ukrajinských bojovníkov v juhovýchodnom ukrajinskom meste Mariupol, obkľúčenú oceliareň Azovstaľ - a chce to stihnúť ešte pred pondelkovými oslavami skončenia druhej svetovej vojny.