Bývalý vicepremiér Babacan založil novú stranu, bude proti Erdoganovi

Ankara 9. marca (TASR) - Niekdajší turecký vicepremiér Ali Babacan založil v pondelok novú politickú stranu - je to už druhý bývalý spojenec prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý sa odtrhol od vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) a vytvoril nové hnutie. To bude viesť politický zápas proti Erdoganovej moci, informovala tlačová agentúra AP.



Babacan, ktorý zastával funkcie vicepremiéra, ministra hospodárstva a ministra zahraničných vecí v rôznych vládach spomínanej strany v rokoch 2002-2015, oficiálne zaregistroval svoju stranu na tureckom ministerstve vnútra. Napísala to štátna tlačová agentúra Anadolu.



Tento krok prišiel mesiace po tom, čo podobnú odštiepeneckú stranu vlani založil aj bývalý premiér Ahmet Davutoglu.



Obaja politici kedysi patrili k Erdoganovým najbližším spojencom, ale neskôr kritizovali nový prezidentský systém, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2018, zrušil úrad premiéra a výrazne rozšíril Erdoganove právomoci. Obaja politici obhajujú návrat k parlamentnému systému a vyzývajú na zvrátenie úpadku demokracie v krajine.



Obe odštiepené strany môžu postupne odoberať voličov z Erdoganovej základne priaznivcov a zhoršiť tým jeho šance na znovuzvolenie v prezidentských voľbách v roku 2023.



Erdogan, ktorý je pri moci 17 rokov, bol znovuzvolený v roku 2018 aj s podporou jednej nacionalistickej strany. Prezidentova strana (AKP) prišla vlani v komunálnych voľbách o moc v mestách Ankara a Istanbul.



Babacan v pondelok v interview pre tureckú televíziu FOX spomenul medzi prioritami svojej strany obnovu slobody médií a nezávislosti tureckého súdnictva.



"Musíme vybudovať Turecko, ktoré pevne stojí na základoch univerzálnych hodnôt," povedal Babacan. "Turecko nemôže dosiahnuť rozmach pri súčasnom štýle politiky," dodal.



Babacan tiež vyhlásil, že názov dlho očakávanej strany oznámi v stredu 11. marca na tlačovej konferencii. Médiá informujú, že strana bude mať názov DEVA, ktorý sa prekladá ako "liek" alebo "náprava".



Niekdajší vicepremiér má podporu bývalého prezidenta Abdullaha Güla a ďalších ministrov, ktorí za posledných niekoľko rokov vystúpili z Erdoganovej strany (AKP).