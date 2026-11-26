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Bývalý viceprezident Al Gore kupuje týždenník vychádzajúci v Tennessee
Noviny vychádzajú raz týždenne a prinášajú správy z okresu Smith v strednej časti Tennessee, ktorý má približne 20.000 obyvateľov.
Autor TASR
Washington 26. novembra (TASR) - Bývalý viceprezident Spojených štátov Al Gore sa vracia k novinárskej profesii - tentoraz ako majiteľ novín vo svojom rodnom štáte Tennessee. Rodina Lakeovcov, ktorá týždenník Carthage Courier vydáva už 50 rokov, v utorok oznámila, že ho v najbližších týždňoch predá Goreovi. V stredu o tom informovala agentúra AP.
Noviny vychádzajú raz týždenne a prinášajú správy z okresu Smith v strednej časti Tennessee, ktorý má približne 20.000 obyvateľov. Podmienky predaja týždenníka nezverejnili a zatiaľ nie je jasné, do akej miery sa 78-ročný Gore zapojí do každodenného fungovania redakcie.
Vo svojom vyhlásení Gore uviedol, že touto kúpou chce poslúžiť komunite a zachovať nezávislé lokálne médium, lebo slobodná a nezávislá regionálna tlač je nenahraditeľná pre zdravé fungovanie spoločnosti.
Pripomenul, že v prvých rokoch svojej novinárskej kariéry pôsobil ako vojnový spravodajca vo Vietname. Neskôr pracoval v denníku The Tennessean v Nashville. V roku 1976 kandidoval do Kongresu.
Gore, člen Demokratickej strany, zastupoval Tennessee v oboch komorách Kongresu a v rokoch 1993 až 2001 bol viceprezidentom USA v administratíve Billa Clintona.
Dvakrát kandidoval aj na post prezidenta: po prehre s Georgeom W. Bushom vo voľbách v roku 2000 sa venoval najmä ochrane klímy a v roku 2007 získal Nobelovu cenu za mier.
Bol tiež hlavným hrdinom dokumentárneho filmu Nepríjemná pravda (An Inconvenient Truth) z roku 2006, ktorý získal cenu Oscar americkej filmovej akadémie.
Gore nie je prvým politikom v USA, ktorý vlastní noviny. V minulosti mali vo svojom podnikateľskom portfóliu miestne periodiká aj viacerí americkí senátori, guvernéri či prezident Warren Harding. V roku 2023 bol pri zrode novín v štáte Connecticut aj právnik a aktivista Ralph Nader, ktorý bol kedysi Goreovým politickým súperom.
Noviny vychádzajú raz týždenne a prinášajú správy z okresu Smith v strednej časti Tennessee, ktorý má približne 20.000 obyvateľov. Podmienky predaja týždenníka nezverejnili a zatiaľ nie je jasné, do akej miery sa 78-ročný Gore zapojí do každodenného fungovania redakcie.
Vo svojom vyhlásení Gore uviedol, že touto kúpou chce poslúžiť komunite a zachovať nezávislé lokálne médium, lebo slobodná a nezávislá regionálna tlač je nenahraditeľná pre zdravé fungovanie spoločnosti.
Pripomenul, že v prvých rokoch svojej novinárskej kariéry pôsobil ako vojnový spravodajca vo Vietname. Neskôr pracoval v denníku The Tennessean v Nashville. V roku 1976 kandidoval do Kongresu.
Gore, člen Demokratickej strany, zastupoval Tennessee v oboch komorách Kongresu a v rokoch 1993 až 2001 bol viceprezidentom USA v administratíve Billa Clintona.
Dvakrát kandidoval aj na post prezidenta: po prehre s Georgeom W. Bushom vo voľbách v roku 2000 sa venoval najmä ochrane klímy a v roku 2007 získal Nobelovu cenu za mier.
Bol tiež hlavným hrdinom dokumentárneho filmu Nepríjemná pravda (An Inconvenient Truth) z roku 2006, ktorý získal cenu Oscar americkej filmovej akadémie.
Gore nie je prvým politikom v USA, ktorý vlastní noviny. V minulosti mali vo svojom podnikateľskom portfóliu miestne periodiká aj viacerí americkí senátori, guvernéri či prezident Warren Harding. V roku 2023 bol pri zrode novín v štáte Connecticut aj právnik a aktivista Ralph Nader, ktorý bol kedysi Goreovým politickým súperom.