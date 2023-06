Bývalý viceprezident Pence odštartoval prezidentskú kampaň

New York 5. júna (TASR) - Bývalý americký viceprezident Mike Pence v pondelok odovzdal federálnej volebnej komisii dokumenty, ktorými deklaroval, že sa bude uchádzať o republikánsku nomináciu v budúcoročných prezidentských voľbách. TASR prevzala správu z agentúr AP a AFP.



Pence tak vstúpil do boja o prezidentskú nomináciu Republikánskej strany proti svojmu bývalému "šéfovi" Donaldovi Trumpovi.



Pence (63) plánuje svoju kandidatúru oznámiť v stredu, v deň svojich 64. narodenín, prostredníctvom videoodkazu a tiež na podujatí v americkom štáte Iowa, povedali pre agentúru AP ľudia oboznámení so záležitosťou.



Pence pôsobil ako viceprezident Donalda Trumpa, ktorý svoju kandidatúru ohlásil už vlani v novembri. Kampaň pred prezidentskými voľbami 2024 nedávno odštartoval aj republikánsky guvernér amerického štátu Florida Ron DeSantis.



Mike Pence stál za Trumpom počas celého ich spoločného úradovania v rokoch 2017-2021. Po Trumpovej volebnej porážke sa však od neho začal čoraz viac dištancovať - prispel k tomu aj útok demonštrantov na Kapitol zo 6. januára 2021.



Podľa prieskumov je favoritom na zisk republikánskej nominácie Trump, druhé miesto si naďalej drží DeSantis.



Pence predstavuje pre voličov spoľahlivého konzervatívca, ktorý sa hlási k mnohým postojom Trumpovej administratívy. Snaží sa však prezentovať ako umiernenejšia alternatíva k exprezidentovi a tých republikánskych voličov, ktorých odradzuje Trumpova konfrontačná rétorika a správanie.



Bývalý viceprezident viackrát upozornil na rastúci populizmus v Republikánskej strane, analytici ho vnímajú ako jediného tradičného konzervatívneho kandidáta.



AP pripomína, že v amerických prezidentských voľbách sa podarilo zvíťaziť iba šiestim bývalým viceprezidentom. Jedným z nich je i súčasný prezident Biden, ktorý sa na budúci rok bude uchádzať o znovuzvolenie.