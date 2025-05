Exviceprezident USA Pence prevzal cenu udeľovanú Kennedyho knižnicou

Boston 5. mája (TASR) - Bývalý viceprezident USA Mike Pence prevzal v nedeľu ocenenie Profile in Courage Award, ktoré získal za to, že odmietol podporiť snahy republikána Donalda Trumpa zostať vo funkcii prezidenta USA aj napriek prehre vo voľbách v roku 2020, píše TASR podľa agentúry AP.



Nadácia Knižnice Johna F. Kennedyho udelením tejto ceny vyzdvihla Pencea „za to, že nasadil svoj život a kariéru, aby zabezpečil ústavný prenos prezidentskej moci 6. januára 2021.“



Pence, ktorý sa v spomínaný deň odmietol podvoliť Trumpovmu tlaku, vo svojom príhovore objasňoval, že „v ten deň si splnil svoju povinnosť podporiť pokojné odovzdanie moci podľa Ústavy Spojených štátov amerických“. Dodal, že „6. január bol tragickým dňom, ale stal sa triumfom slobody.“ História si podľa neho bude pamätať, že „naše inštitúcie obstáli.“



AP si všimla, že Pence v príhovore po prevzatí vyznamenania niekoľkokrát spomenul Ústavu Spojených štátov. Označil ju za „to, čo nás spája naprieč časom a generáciami... Je to to, čo z nás robí jeden národ.“



Počas svojho 10-minútového prejavu však Pence ani raz nespomenul Trumpa, ale niekoľkokrát sa zmienil o jeho administratíve. Konštatoval, že pravdepodobne sa s časťou demokratov, ale aj s vlastnou Republikánskou stranou nezhodne „v otázkach výdavkov, ciel a presvedčenia, že Amerika je lídrom slobodného sveta a musí stáť pri Ukrajine, kým nebude ruská invázia odrazená a kým nebude zabezpečený spravodlivý a trvalý mier“.



AP pripomenula, že Trump po voľbách v roku 2020 tlačil na Pencea, aby odmietol uznať výsledky volieb z tzv. nerozhodných štátov, lebo boli údajne poznačené podvodom. Pence to odmietol s tým, že na to nemá zákonné oprávnenie.



Keď dav Trumpových podporovateľov 6. januára 2021 vtrhol vo Washingtone do Kapitolu, niektorí z útočníkov skandovali, že chcú „obesiť Mikea Pencea“. Pencea následne odviedli agenti tajnej služby, pričom sa konfrontácii s výtržníkmi vyhol len tesne. Odmietol však ich radu, aby odišiel z Kapitolu - zostal tam, aby mohlo pokračovať zasadnutie, ktoré potvrdilo volebné víťazstvo demokrata Joea Bidena.



Podľa Kennedyho dcéry Caroline Kennedyovej, ktorá spolu s jeho vnukom Jackom Schlossbergom odovzdávala cenu, Penceove činy v daný deň boli pripomienkou toho, že demokraciu neslobodno vnímať ako samozrejmosť.



„Vtedy si myslela, že viceprezident Pence si len robí svoju prácu. Až neskôr som si uvedomila, že jeho odvážny čin zachránil našu vládu a varoval nás pred tým, čo sa môže stať a deje sa práve teraz,“ doplnila Kennedyová.



Cena udelená Penceovi je pomenovaná podľa knihy Profily odvahy, ktorú Kennedy vydal v roku 1957 - pred tým, ako sa stal prezidentom. Udeľuje sa verejným činiteľom, ktorí zaujímajú zásadové postoje napriek potenciálnym dôsledkom pre ich politický alebo osobný život. Medzi laureátov ceny patria bývalí prezidenti Barack Obama, George H.W. Bush a Gerald Ford.



AP uviedla, že Pence sa stal jedným z mála republikánov, ktorí sa postavili proti Trumpovej administratíve. Jeho politická akčná skupina Advancing American Freedom napríklad viedla kampaň proti nominácii Roberta F. Kennedyho ml. na post ministra zdravotníctva. Pence okrem toho vo svojich prejavoch opakovane naliehal na Trumpa, aby stál na strane dlhoročných zahraničných spojencov Spojených štátov. Zverejnil aj svoj článok o obmedzení moci prezidenta USA - napísal ho ešte pred desiatimi rokmi - po tom, čo Trump vyhlásil, že „ten, kto zachraňuje svoju krajinu, neporušuje žiadny zákon“.