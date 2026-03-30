Bývalý vojenský veliteľ bol nominovaný na viceprezidenta v Mjanmarsku
Hlaina v najvyššej armádnej funkcii počas slávnostného ceremoniálu nahradil bývalý šéf tajnej služby Ye Win Oo.
Autor TASR
Nepjito 30. marca (TASR) - Šéf mjanmarskej junty Min Aun Hlain v pondelok odstúpil z funkcie veliteľa ozbrojených síl a bol nominovaný za kandidáta na viceprezidenta. V dôsledku toho sa mu otvorila aj cesta k prezidentskému kreslu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Navrhujem generála Min Aun Hlaina za viceprezidenta,“ vyhlásil jeden z poslancov počas zasadnutia dolnej komory parlamentu. V Mjanmarsku sa volia traja viceprezidenti a spomedzi nich parlament zvolí hlavu štátu.
Hlaina v najvyššej armádnej funkcii počas slávnostného ceremoniálu nahradil bývalý šéf tajnej služby Ye Win Oo.
Hlain vládol Mjanmarsku v čele vojenskej junty od prevratu v roku 2021, ktorý zvrhol vládu demokratickej líderky Aun Schan Su Ťij a vyvolal občiansku vojnu. Junta dohliadala aj na voľby, ktoré sa konali s prísnymi obmedzeniami a koncom januára priniesli jednoznačné víťazstvo pro-vojenským stranám. Kritici preto varujú, že vláda bude len nástrojom armády, ktorá spravovalo Mjanmarsko po väčšinu času od získania nezávislosti.
Mjanmarská armáda sa dlhodobo prezentuje ako jediná sila, ktorá chráni krajinu pred rozpadom a zánikom. Generáli uvoľnili kontrolu v roku 2011 a umožnili Aun Schan Su Ťij spustiť reformy. Jej politická strana v parlamentných voľbách následne porazila v roku 2020 pro-vojenskú Stranu solidarity a rozvoja Únie (USDP) a Hlain sa obával straty vplyvu armády. V súčasnosti je ale pevne ukotvená v parlamente s 80 kreslami a očakáva sa, že nová vláda bude s armádou spolupracovať.
„Navrhujem generála Min Aun Hlaina za viceprezidenta,“ vyhlásil jeden z poslancov počas zasadnutia dolnej komory parlamentu. V Mjanmarsku sa volia traja viceprezidenti a spomedzi nich parlament zvolí hlavu štátu.
Hlaina v najvyššej armádnej funkcii počas slávnostného ceremoniálu nahradil bývalý šéf tajnej služby Ye Win Oo.
Hlain vládol Mjanmarsku v čele vojenskej junty od prevratu v roku 2021, ktorý zvrhol vládu demokratickej líderky Aun Schan Su Ťij a vyvolal občiansku vojnu. Junta dohliadala aj na voľby, ktoré sa konali s prísnymi obmedzeniami a koncom januára priniesli jednoznačné víťazstvo pro-vojenským stranám. Kritici preto varujú, že vláda bude len nástrojom armády, ktorá spravovalo Mjanmarsko po väčšinu času od získania nezávislosti.
Mjanmarská armáda sa dlhodobo prezentuje ako jediná sila, ktorá chráni krajinu pred rozpadom a zánikom. Generáli uvoľnili kontrolu v roku 2011 a umožnili Aun Schan Su Ťij spustiť reformy. Jej politická strana v parlamentných voľbách následne porazila v roku 2020 pro-vojenskú Stranu solidarity a rozvoja Únie (USDP) a Hlain sa obával straty vplyvu armády. V súčasnosti je ale pevne ukotvená v parlamente s 80 kreslami a očakáva sa, že nová vláda bude s armádou spolupracovať.