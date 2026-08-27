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Bývalý Z-bloger Iľja Remeslo zostáva vo vyšetrovacej väzbe

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vo väzbe zostane najmenej do 16. septembra.

Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Moskovský mestský súd v stredu zamietol odvolanie proti zatknutiu bývalého ruského vojenského blogera Iľju Remesla, ktorý je obvinený pre „falošné správy“ o ruskej armáde. Vo väzbe zostane najmenej do 16. septembra. Pojednávanie sa konalo za zatvorenými dverami, píše TASR podľa webu Nezavisimaja Gazeta.

„Ďakujem za vašu pozornosť venovanú môjmu prípadu. Všetko bude v poriadku. Rusko bude slobodné,“ reagoval Remeslo na rozhodnutie súdu podľa korešpondenta Mediazony.

Pôvodne prokremeľský Z-bloger Remeslo je stíhaný pre príspevok „Päť dôvodov, prečo som prestal podporovať Vladimira Putina“ zverejnený 17. marca. Vyšetrovatelia v ňom našli vyhlásenia, ktoré sú v rozpore s „oficiálnym stanoviskom ruského ministerstva obrany“.

V sérii ďalších príspevkov ostro kritizoval Kremeľ a následne bol umiestnený do psychiatrickej liečebne. Po mesačnom pobyte v liečebni bol prepustený, ale pokračoval v kritizovaní vedenia krajiny. Dňa 17. júla bol zatknutý za šírenie vojenských „falošných správ“. Konkrétne formulácie z jeho textov, ktoré tvorili základ obvinení, neboli zverejnené.

Právnik Remeslo v minulosti podával podnety ruským úradom a vystupoval v médiách ako kritik opozičného politika a aktivistu Alexeja Navaľného. V roku 2022 bol svedkom obžaloby v jednom z procesov proti nemu a spolupracovníkom v Nadácii boja proti korupcii (FBK). Dôchodca Michail Kostenko, obeť údajného podvodu s darmi uviedol, že sťažnosť v jeho mene podal Remeslo, ktorý bol priateľom jeho zaťa.

Podľa Navaľného Fondu boja proti korupcii (FBK) a uniknutej korešpondencie okolo kremeľského úradníka Konstantina Kostina dostával Iľja Remeslo približne desať miliónov rubľov ročne od troch spoločností prepojených na Kostina.
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