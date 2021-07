Bývalých politikov Severného Macedónska odsúdili pre násilnosti

Skopje 26. júla (TASR) - Na šesť rokov väzenia odsúdili v pondelok bývalého predsedu severomacedónskeho parlamentu, bývalého šéfa tamojšej tajnej služby aj dvoch exministrov. Uznali ich za vinných zo spoluorganizovania násilností, ku ktorým došlo pred štyrmi rokmi v parlamente v Skopje. Informovala o tom agentúra AFP.



Dav pozostávajúci aj zo stúpencov dovtedy vládnucej strany VMRO-DPMNE vtrhol 27. apríla 2017 do parlamentu na protest proti navrhovanej koaličnej vláde medzi Sociálnymi demokratmi (SDSM) vedenými súčasným premiérom Zoranom Zaevom a etnickými Albáncami. Demonštranti následne zbili viacero vtedajších zákonodarcov vrátane Zaeva, pripomína AFP.



Podľa pondelňajšieho rozhodnutia súdu naťahoval bývalý predseda parlamentu Trajko Veljanoski zámerne schôdzu parlamentu, zatiaľ čo dvaja vtedajší ministri Risto Spirovski a Mile Janakieski komunikovali s organizátormi protestu pred parlamentom. Všetci traja menovaní politici boli členmi VMRO-DPMNE.



V pondelok okrem nich odsúdili aj bývalého šéfa severomacedónskej tajnej služby, a to za priame organizovanie týchto nepokojov, ktorého sa dopustil tým, že nariadil, aby bolo pred parlamentom pristavené auto plné zbraní.



Predsedajúci sudca Ile Trpkov povedal, že všetci štyria spoločne "organizovali a materiálne podporili protesty, ktoré vyústili do násilného vtrhnutia do parlamentu". Štvorica bola odsúdená za narúšanie ústavného poriadku, proti vynesenému verdiktu sa však ešte môže odvolať.



Z účasti na organizovaní útoku obvinili aj bývalého severomacedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, ktorý viedol krajinu v rokoch 2006-2016 a do roku 2017 bol lídrom VMRO-DPMNE. Gruevski však súdený nebol, keďže v roku 2018 utiekol do Maďarska, kde následne získal politický azyl.