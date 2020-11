Bývalých zákonodarcov v Hongkongu zatkli pre výtržnosti v parlamente

Hongkong 18. novembra (TASR) - Hongkonská polícia v stredu zatkla troch bývalých hongkonských poslancov v súvislosti so snahou o narušenie rozpravy o spornom zákone kriminalizujúcom urážanie čínskej štátnej hymny v prvej polovici tohto roka. Podľa agentúry DPA o tom aktivisti informovali na sociálnej sieti.



Eddie Chu Hoi-dick, Ray Chan a Ted Hui v samostatných príspevkoch na Facebooku uviedli, že boli zadržaní v spojitosti s udalosťami z mája a júna, keď v hongkonskej Legislatívnej rade vyliali páchnucu tekutinu.



Polícia potvrdila, že zatkla troch občanov za pohŕdanie parlamentom a za pokus o použitie škodlivých látok so zámerom spôsobiť telesnú ujmu.



Hongkonský zákonodarný zbor v júni schválil zákon, ktorý kriminalizuje urážanie čínskej štátnej hymny. Opoziční prodemokratickí zákonodarcovia zákon kritizovali s tým, že ide o porušenie slobody prejavu a práv, ktoré majú mať obyvatelia osobitnej administratívnej oblasti Hongkong v porovnaní s pevninskou Čínou.



Propekinská väčšina vtedy uviedla, že zákon je potrebný, aby Hongkončania primerane rešpektovali hymnu s názvom Pochod dobrovoľníkov. Ľuďom, ktorí ju budú úmyselne znevažovať, hrozí trest odňatia slobody až na tri roky a pokuta do výšky 6450 dolárov (5750 eur).